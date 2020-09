Drei neue Corona-Fälle in Uetze – doch Zahl der akut Infizierten sinkt

Uetze

Das Corona-Virus ist in der Gemeinde Uetze nach wie vor aktiv. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind drei Einwohner positiv auf den Erreger getestet worden. Damit haben sich seit Montag insgesamt vier Menschen frisch infiziert. Gleichzeitig hat sich die Zahl der akuten Corona-Fälle in Uetze mit Stand von Mittwoch auf zehn halbiert. Denn viele der in der Woche vom 14. bis 18. September positiv Getesteten gelten inzwischen als genesen. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz – er gibt Auskunft über die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in einem Zeitraum von sieben Tagen – liegt für die Gemeinde aktuell bei fast 25.

Seit Beginn der Pandemie sind in Uetze 103 Menschen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, am Dienstag lag diese Zahl noch bei 100. Von den 103 gelten 90 als genesen.

Anzeige

Lesen Sie mehr:Corona-Ticker – Das ist die Situation in der Region und an den Schulen

Das Gesundheitsamt macht keine Angaben dazu, wo die neuen Corona-Fälle aufgetreten sind. Seit Freitag, 18. September, ist die Zahl der akut Infizierten von 45 auf jetzt 10 gesunken. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Uetzer Seniorenheim waren die Corona-Zahlen in der 20.600-Einwohner-Gemeinde in die Höhe geschnellt. Uetze war mehrere Tage lang die am stärksten betroffene Umlandkommune in der Region Hannover. Das ist zurzeit Garbsen mit 38 Infizierten, Langenhagen folgt mit 22 (einer mehr als am Dienstag). Für Lehrte sind 17 und für Burgdorf elf positiv getestete Personen gemeldet.

Von Anette Wulf-Dettmer