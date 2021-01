Dollbergen

Der Spielplatz an der Gustav-Hennigs-Straße in Uetze-Dollbergen soll aufgegeben und als Bauland verkauft werden – so sieht es das Haushaltssicherungskonzept für den Doppeletat 2019/2020 vor. Deshalb sollte der Verwaltungsausschuss der Gemeinde in seiner Sitzung am Donnerstag, 21. Januar, die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans beschließen. Doch darauf wurde nichts. Stattdessen wird sich der Dollberger Ortsrat noch einmal mit dem Thema befassen.

Im Mai 2019 war in dem Gremium ein Antrag der SPD-Ortsratsfraktion, den Spielplatz in einen Bürgergarten zu verwandeln, knapp gescheitert, weil eines ihrer Mitglieder fehlte. Das Thema sei für Dollbergen noch nicht abgehakt, sagt Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch ( SPD). Sie würde die Fläche auch gern der Schule zur Verfügung stellen, deren Außengelände durch den Kita-Neubau sehr klein geworden sei. „Dort könnten die Kinder beispielsweise ihren eigenen Schulgarten anlegen. Gleichzeitig könnte das Areal zu einem Ort werden, an dem sich die Schüler mit Senioren treffen können“, skizziert Knebusch ihre Ideen, „die mir sehr am Herzen liegen“.

Von Anette Wulf-Dettmer