Dollbergen

Die Gemeindewerke Uetze stoßen mit ihrem Stromnetz in Dollbergen an die Grenzen der Belastbarkeit. Daher verlegt das Energieversorgungsunternehmen Avacon im Auftrag der Gemeindewerke eine 20-Kilovolt-Leitung von der Schaltstation am Greiserweg, die sich in Höhe des Geländes des Reitvereins befindet, bis...