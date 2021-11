Hänigsen

Bargeld und Internet-Technik haben Einbrecher erbeutet, die am Sonnabend zwischen 9 und 14 Uhr in eine Firma und ein Wohnhaus an der Rälingser Straße eingedrungen sind. Die Täter versuchten nach Aussage einer Polizeisprecherin zunächst, die Zugangstür zu dem Unternehmen aufzubrechen – das gelang ihnen aber nicht.

Im Anschluss hebelten sie die rückwärtige Terrassentür zum Wohnbereich des Gebäudekomplexes auf und gelangten so in das Haus. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sowohl den Wohn- als auch den Firmenbereich, die zusammengehören. Dabei fanden sie das Diebesgut und entkamen später unerkannt. Die Schadenshöhe steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark