Sehnde

Eine Premiere gibt es in Sehnde am Dienstag, 12. November: Zum ersten Mal lädt die HAZ-Redaktion zu einem Stammtisch mit Lesern in der Region ein. Dabei will die Lokalredaktion mit den Gästen ins Gespräch kommen – unter anderem über die Frage, ob und wie sich der Medienwandel auf die Berichterstattung in Kom...