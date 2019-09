Der Gemeinde droht 2020 ein Rekorddefizit – trotz hoher Gewerbesteuer

Uetze

Die kräftig sprudelnden Gewerbesteuern sind Fluch und Segen zugleich für die Gemeinde Uetze. Zwar kann die Kommune wegen der Mehreinnahmen in diesem Jahr ihr Haushaltsdefizit – die Differenz aus Aufwendungen und Erträgen – von 7,6 Millionen auf 1,3 Millionen Euro verringern.

Doch die erhöhte Steuerkraft hat im kommenden Jahr negative Auswirkungen: Weil die Gewerbesteuerumlage steigt und die Schlüsselzuweisungen vom Land geringer ausfallen, wird das Defizit im nächsten Jahr auf die Rekordhöhe von mehr als 12,1 Millionen Euro anwachsen. Bisher hatte die Kämmerei für 2020 ein Minus von 8,5 Millionen Euro prognostiziert.

In diesem Jahr nimmt die Gemeinde statt 5,5 Millionen 12,6 Millionen Euro Gewerbesteuern ein. Im nächsten Jahr werden es nach den aktuellen Berechnungen 7 Millionen Euro sein. Das sind immerhin noch 1,5 Millionen mehr als bisher im Haushalt 2019/2020 veranschlagt. Die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegt, zählt neben den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu den drei wichtigsten Einnahmequellen der Kommune.

Land überweist weniger Schlüsselzuweisungen

Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2020 ist die Steuerkraft in diesem Jahr. Daher muss die Kämmerei im Entwurf des Nachtragshaushalt 2019/2020 den Ansatz für das nächste Jahr von 7,1 Millionen auf knapp 4 Millionen Euro herabsetzen. Hinzu kommt, dass die Gemeindeverwaltung aufgrund der aktuellen Steuerschätzung mit einem geringeren Anteil an der Einkommensteuer rechnet als bisher. Der Anteil sinkt gegenüber den bisherigen Ansätzen für 2019 und 2020 um rund 220.000 Euro beziehungsweise 500.000 Euro.

Nach dem gegenwärtigen Stand stehen in diesem Jahr den Erträgen von insgesamt rund 42,5 Millionen Aufwendungen von 43,8 Millionen Euro gegenüber. 2020 belaufen sich die Erträge auf 33,8 Millionen Euro und die Aufwendungen auf fast 46 Millionen Euro. Fast ein Viertel des Gesamtaufwands entfällt auf die Kindertagesstätten, und zwar 10,5 Millionen Euro im Jahr 2019 und 11,4 Millionen Euro im nächsten Jahr. Diesen Beträgen stehen jeweils Einnahmen von jeweils nur 3,4 Millionen gegenüber. Für die Schulen muss die Gemeinde 4,9 Millionen Euro beziehungsweise 5,1 Millionen Euro ausgeben.

Für die Kindertagesstätten fällt ein Großteil der Kosten an, die die Gemeinde hat. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Die Personalkosten wachsen wegen zusätzlicher Stellen in den Kindertagesstätten und in der Verwaltung zunächst auf 15,6 Millionen Euro und 2020 auf rund 17 Millionen Euro. Außerdem fallen zum Beispiel Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude, Renovierungen, Zinsen und die Unterhaltung von Straßen an.

Kommune muss höhere Gewerbesteuerumlage zahlen

Auf der Ausgabenseite stehen auch Umlagen, die die Gemeinde Uetze abführen muss. Ein großer Brocken ist hier die Regionsumlage mit 9,1 Millionen beziehungsweise 10,2 Millionen Euro. Wegen der Gewerbesteuermehreinnahmen muss die Gemeinde eine höhere Gewerbesteuerumlage als bisher eingeplant an den Bund und das Land überweisen, und zwar rund 1,8 Millionen Euro für 2019 und fast 1 Million Euro für 2020 (bisher jeweils rund 830.000 Euro).

Wegen der Haushaltsprobleme musste der Rat ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen. „Das arbeiten wir weiter ab“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Das Konzept sieht zum Beispiel eine Reduzierung der Pflegepauschale vor, die die Fußballvereine für die Unterhaltung der Sportplätze erhalten. Viele Einsparmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Die freiwilligen Aufgaben, zu denen beispielsweise die Dorftreffs in Hänigsen und Dollbergen, die Büchereien sowie die Zuschüsse an die Freibäder zählen, machen gerade 2,8 Prozent aller Aufwendungen aus.

Lesen Sie auch:

Gemeinde erzielt 2018 4,5 Millionen Euro Überschuss

Gemeinde muss Millionen Euro für die Feuerwehr investieren

Von Friedrich-Wilhelm Schiller