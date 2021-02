Uetze

Vier weitere Uetzer Bürger sind seit vergangenem Freitag positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet worden, teilt das Gesundheitsamt der Region am Montag, 8. Februar, mit. Damit wurde seit Pandemiebeginn bei 368 Frauen, Männern und Kindern das Virus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 53,2 (Freitag 58,3), das ist der siebt niedrigste Wert aller 21 Regionskommunen. In der Gemeinde gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Es ist der achte Uetzer, der den Kampf gegen das Virus verloren hat.

Britische Mutation: Neue Regeln in der Region

Die britische Virusvariante B1.1.7 ist in der Region Hannover offenbar weiter verbreitet als bislang angenommen. Wie Regionssprecherin Christina Kreutz am Montag mitteilte, wurde die Mutation in 32 von 74 Positivproben nachgewiesen. „Wir müssen also annehmen, dass sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt“, erklärte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Deshalb hat die Region beschlossen, ab sofort grundsätzlich alle K1-Kontakte für 14 Tage in Quarantäne zu schicken, ein Freitesten per Schnelltest soll nicht mehr möglich sein. In den Schulen geht die Region sogar noch einen Schritt weiter: Für alle K1-Kontakte sollen PCR-Tests organisiert werden, „um mögliche Ansteckungen auszuschließen“.

So sieht die Corona-Lage bei Uetzes Nachbarn aus

In Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte liegt der Inzidenzwert nach wie vor über dem Regionsschnitt von 113,1, den das Landesgesundheitsamt am Montag gemeldet hat. Fünf Neuinfektionen gibt es in Burgdorf seit vergangenem Freitag, die Inzidenz liegt am Montag bei 114,2 (Freitag 142,8). Lehrte hat einen Wert von 153,3 (146,6) – der dritthöchste in der Region – und 28 neue Corona-Fälle. Den höchsten Inzidenzwert in der Region hat Seelze mit 173,5.

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Montag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 57,5 (48,6), für Gifhorn von 49,3 (81) und für Peine von 129,1 (130,6).

Von Anette Wulf-Dettmer