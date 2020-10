Covid-19: Zahl der Todesfälle in Uetze steigt auf sieben

Uetze

Es gibt in Uetze mit Stand von Freitag, 16. Oktober, fünf Menschen, bei denen das Coronavirus aktuell nachgewiesen wurde. Darunter ist ein neuer Fall, denn die Zahl der seit Pandemiebeginn Infizierten in Uetze ist binnen 24 Stunden von 108 auf 109 gestiegen. Zudem ist im Laufe dieser Woche ein weiterer Uetzer gestorben, der an Covid-19 erkrankt war. Das Gesundheitsamt der Region meldet damit für Uetze insgesamt sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Mitte September war Uetze mit 47 Infizierten der Corona-Hotspot in der Region Hannover gewesen. Das ist nun seit mehreren Tagen Burgdorf. Aktuell (Stand 16. Oktober) gibt es in der Stadt 31 Infizierte, fast doppelt so viele wie vor sieben Tagen. Auf die Zahl der Einwohner gerechnet hat Uetzes Nachbarstadt die höchste Corona-Rate (7-Tage-Inzidenz 63,6).

Zurzeit gehört die Gemeinde Uetze zu den Kommunen in der Region Hannover mit einer sehr geringen Zahl an akut positiv getesteten Einwohnern. Fünf Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt für die 20.600 Einwohner große Gemeinde. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 19,4. Weniger akute Fälle haben nur Springe und Pattensen mit jeweils drei. Die meisten Corona-Infizierten meldet das Gesundheitsamt am Freitag für Garbsen (51), gefolgt von Langenhagen und Burgdorf (beide 31) sowie Neustadt mit 25.

Seit den Sommerferien mussten in Uetze nur zwei Kitas – die Buddelkiste in Uetze und das Storchennest in Hänigsen – wegen eines positiv getesteten Kindes geschlossen werden. Während die Buddelkiste schon vor Wochen ihren Betrieb wieder aufgenommen hat, kann die Hänigser Kita am Dienstag, 20. Oktober, wieder öffnen. Jeweils eine Klasse wurden im Gymnasium und in der Grundschule in Quarantäne geschickt, aber auch diese ist seit Wochen beendet.

Von Anette Wulf-Dettmer