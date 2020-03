Quarantäne in Eltze könnte zum Wochenende aufgehoben werden

Uetze

In den nächsten Tagen endet für die ersten Kontaktpersonen von Corona-Infizierten aus Uetze-Eltze wahrscheinlich die zweiwöchige Quarantäne. Das teilte die Region Hannover am Mittwochnachmittag mit. Wie viele Personen sich dann wieder frei bewegen könnten und wann genau für sie die häusliche Quarantäne aufgehoben werde, das hänge davon ab, ob sie zuletzt Krankheitssymptome gezeigt hätten, heißt es. „Für Kontaktpersonen, die für 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurden und die in diesem Zeitraum keine Symptome gezeigt haben, ist keine Untersuchung nötig“, sagt Sprecherin Christina Kreutz. „Gegebenenfalls werden auch die ersten erkrankten Personen schon entlassen“, sagt Kreutz. Derzeit gibt es in Eltze acht Infizierte, rund 100 Personen dürfen für 14 Tage nicht ihr Häuser verlassen.

Erkrankte machen zwei Tests

Kontaktpersonen, die während der Quarantäne ein Anzeichen auf Corona gezeigt hätten, würden nach Abklingen der Symptome einmal getestet. Ist der Test negativ, werde die Quarantäne aufgehoben. Wer hingegen nachweislich an Corona erkrankt gewesen sei, werde nach Abklingen der Symptome zweimal getestet, heißt es bei der Region. Ist der Test zweimal in Folge negativ, so kann die Quarantäne aufgehoben werden. Dann dürfen sich die Betroffenen wieder ohne Einschränkungen in der Öffentlichkeit bewegen. Und: „Es gibt keinen medizinischen Grund, jemanden zu meiden, der wieder genesen ist“, sagt Kreutz.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens