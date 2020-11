Uetze

Keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus meldet die Region Hannover an diesem Mittwoch für Uetze. Damit sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Gemeinde von 68 am Dienstag auf jetzt 29,2, wie Behördensprecherin Sonja Wendt mitteilt. Ihren Angaben zufolge ist Uetze regionsweit die Kommune mit dem geringsten Inzidenzwert. Dieser beträgt für alle Umlandkommunen und die Landeshauptstadt 124,1.

Seit der ersten Infektion in der Region am 29. Februar in der Ortschaft Eltze haben sich 144 Frauen, Männer und Kinder in der Gemeinde Uetze mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell meldet das Gesundheitsamt 21 Fälle, das sind zwei weniger als am Dienstag.

Von Antje Bismark