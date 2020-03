Uetzer Tafel verteilt am Dienstag noch einmal Lebensmittel

Hänigsen/Uetze

Die Uetzer Tafel wird am Dienstag, 17. März, vorerst zum letzten Mal Lebensmittel verteilen. Von 16 bis 16.30 Uhr werden die Ehrenamtlichen an der Tür zum ehemaligen Hauptschultrakt in Uetze Nummern an die Kunden vergeben. Aufgrund der aktuellen Gefährdung durch das Coronavirus werden die Tafel-Mitarbeiter danach die Tüten komplett packen und an der Tür übergeben. „Tauschaktionen sind aus hygienischen Gründen diesmal nicht möglich“, sagt Dagmar Lindemann, Leiterin des Teams Soziales und Bildung im Rathaus. Die Tafel wird laut Lindemann voraussichtlich das nächste Mal am 21. April Lebensmittel verteilen.

Der Bürgerschützenverein Hänigsen hat zwar wegen der potenziellen Gefährdung durch das Coronavirus seinen Schießbetrieb eingestellt, doch die beiden Blutspendetermine im Schützenheim an der Wathlinger Straße 72 werden stattfinden. Das DRK-Team – das nach eigenen Angaben die Sicherheit der Blutspender gewährleisten wird – erwartet diese am Dienstag, 17. März, und Montag, 23. März, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr.

Lesen Sie auch

Coronavirus in der Region Hannover: Alle Nachrichten und Informationen im Überblick

Von Anette Wulf-Dettmer