Hänigsen

„Ja“, sagt Ortsbürgermeister Norbert Vanin, „der Terminkalender steht.“ Doch wer an diesem Januartag mit dem Hänigser spricht, spürt auch, dass die Veranstaltungen des Dorfes alle noch den Zusatz „voraussichtlich“ tragen. „Alles ist immer noch fraglich“, sagt Vanin mit Verweis auf aktuelle Corona-Auflagen, die sich unter Umständen bei weiter steigenden Infektionszahlen noch verschärfen könnten. Schon jetzt ahnt er wie viele Veranstalter, dass es „ganz schwierig wird, die Termine zu halten“. Das gelte insbesondere für die Januarveranstaltungen mit Abstand, Alltagsmaske, Lüften und Hygienekonzept.

Einige Veranstaltungen fallen aus

„Wenn ein Verein eine Jahresversammlung plant, dann geht das eigentlich nur in der Aula“, sagt Vanin. Seinen Angaben zufolge passen 40 Personen in den Raum, wenn die notwendigen Regeln eingehalten werden sollen. Da müsse jeder schauen, ob das passe. Gleichwohl gibt es bereits die ersten Absagen: So fällt der für Dienstag, 12. Januar, geplante Klönschnack beim DRK aus. Auch der Feuerwehrball, den Ortsbrandmeister Klaus Stutzke und seine Kameraden für Sonnabend, 16. Januar, geplant hatten, findet nicht statt. „Die Entscheidung haben wir eigentlich schon im Dezember getroffen, in dieser Woche sagen wir nun endgültig ab“, sagt Stutzke und verweist auf die Infektionszahlen.

„Wir werden die Wanderung wohl absagen, zumal wir auch eine Einkehr mit Grünkohlessen geplant hatten“, sagt Friedhelm Imse, Abteilungsleiter und Wanderführer beim TSV Friesen Hänigsen. Damit stehe der Termin am Sonntag, 24. Januar, wohl ebenso vor dem Aus wie der am 21. Februar. Der Ortsrat tagt indes nach jetzigem Stand der Dinge am Mittwoch, 27. Januar, ab 18.30 Uhr.

Flohmärkte und Konfirmationen sollen wieder stattfinden

Viele Vereine blicken bereits in den März, wenn es um Veranstaltungen geht – noch halten sie an den Terminen fest. Das gilt unter anderem für den Heimatbund und seine Jahresversammlung am Montag, 8. März, und die Mitgliederversammlung des DRK am Sonnabend, 13. März. Für diesen Tag ab 19.30 Uhr lädt die Feuerwehr Hänigsen zu ihrer Jahresversammlung ins Lindencasino ein. Für Sonntag, 28. März, ist ein Flohmarkt mit einem Kreativangebot für Kinder auf dem Schützenplatz geplant. Der Ortsrat Hänigsen tagt am Mittwoch, 14. April, ab 18. 30 Uhr, Am Pappaul. Konfirmationen in der evangelischen Kirche finden am Sonnabend, 17. April, um 10 und 14 Uhr sowie am Sonntag, 18. April, um 11 Uhr statt, außerdem am Sonnabend, 24. April, um 10 und 14 Uhr sowie am Sonntag, 25. April, um 11 Uhr.

Am Sonntag, 8. Mai, und am Sonnabend, 19. Juni, lädt die Kunstspirale in ihrem Innenhof ab 19 Uhr zu Livekonzerten ein. Die TSV-Abteilung Freizeit und Wandern unternimmt am Sonntag, 16. Mai, eine Wanderung. Die Abfahrt ab Otze Bahnhof ist um 8.52 Uhr. Sein zehnjähriges Bestehen feiert der Bouleverein am Dienstag, 25. Mai, ab 15.30 Uhr mit einer kleinen Feier. Der Förderverein der Kirche hält am Montag, 7. Juni, seine Jahresversammlung ab. Beginn ist um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung. Am Wochenende, 19. und 20. Juni, laden die TSV-Tischtennisspieler zum Jugendranglistenturnier in die Ballspielhalle ein.

Auch das mUetze-Kulturfestival wird geplant

Am Freitag, 9. Juli, sowie am Folgetag soll wieder das mUetze-Kulturfestival Besucher nach Hänigsen, Obershagen und Altmerdingsen locken. Im Innenhof der Kunstspirale wird am Sonnabend, 17. Juli, und am Sonnabend, 18. September, ab 19 Uhr Open-Air-Kino angeboten. Große und kleine Anwohner sind am Sonntag, 19. September, ab 11 Uhr zum beliebten Pappaulfest eingeladen. Am Sonntag, 31. Oktober, finden Schnäppchenjäger gut erhaltene Dinge aus zweiter Hand beim Tauschrausch im Dorftreff.

Das Hänigser Veranstaltungsjahr endet mit einer Martinsandacht mit Laternenumzug am Sonnabend, 6. November, ab 16.30 Uhr, einem Puppentheater am Sonnabend, 4. Dezember, ab 15 Uhr im Dorftreff und einer gemeinsamen Weihnachtsfeier von DRK und SoVD im Lindencasino am Sonntag, 12. Dezember, ab 15 Uhr.

Von Gabriele Gerner und Antje Bismark