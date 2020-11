Uetze

Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich im Uetzer Gemeindegebiet offenbar verlangsamt. Eine Neuinfektion meldet das Gesundheitsamt der Region am Montag, 23. November. Das ist die erste seit vergangenen Donnerstag. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 176 Menschen positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet worden. Akut infiziert sind 19 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unter den kritischen Wert von 50 pro 100.000 Einwohner gesunken und liegt am Montag bei 43,7. Das ist nach Burgwedel (33,7) der zweitniedrigste Wert in der Region. Die Schulen und Kitas in der Gemeinde haben am Montag alle ohne Einschränkungen gearbeitet. Auch die wegen eines infizierten Kindes geschlossene Kita Schneckenhaus in Hänigsen hat inzwischen ihren Betrieb wieder aufgenommen.

In Lehrte ist der Inzidenzwert übers Wochenende wieder gestiegen, von 113,7 am Freitag auf 127,1 an diesem Montag. Für Burgdorf wird eine Inzidenz von 76,4 (Freitag 89,1) gemeldet. Hotspot der Region ist nach dem Wochenende Gehrden mit einem Wert von 148,7, gefolgt von Neustadt (146,3). Regionsweit liegt die Inzidenz am Montag bei 111,2 und damit höher als noch vor dem Wochenende mit 100,8.

Von Anette Wulf-Dettmer