Uetze

Drei Uetzer Einwohner sind innerhalb eines Tages positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Gesundheitsamt der Region am Donnerstag, 29. April, mit. Damit steigt die Zahl nachgewiesenen Covid-19-Infektionen seit Pandemiebeginn in der Gemeinde auf 674, gestorben daran sind 16 Uetzer. Der Inzidenzwert ist auf 116,6 gefallen, am Mittwoch lag er bei 170,1.

Eine Gruppe in der Kita Auezwerge in Obershagen ist noch bis zum Freitag, 30. Mai, geschlossen. Neue Corona-Fälle sind laut Rathaussprecher Andreas Fitz weder aus anderen Kita-Einrichtungen noch aus den Schulen, die zurzeit im Wechselbetrieb arbeiten, bekannt.

In Lehrte bewegt sich das Infektionsgeschehen nach wie vor auf hohem Niveau. In den vergangenen 24 Stunden ist bei 13 Lehrtern das Sars-CoV2-Virus bei PCR-Tests nachgewiesen worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen, und zwar auf 139,9 (Mittwoch: 126,6). Im gleichen Zeitraum sind in Burgdorf zehn Menschen positiv getestet worden. Der Inzidenzwert in der Nachbarstadt liegt bei 133,3 (136,4).

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Regionsweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 125 (Mittwoch: 138,8). Grundlage für den I-Wert der Region Hannover sind jetzt die Werte, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht. Auf ihnen basieren die Corona-Auflagen des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes. Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das RKI am Mittwoch folgende Inzidenzwerte: für Celle 91,1 (91,1), für Gifhorn 98,6 (84,4) und für Peine 137,2 (129,8). Das RKI meldet für ganz Niedersachsen einen Wert von 104,8. Hotspot sind Vechta mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 307,4 und Salzgitter mit 245.

Von Anette Wulf-Dettmer