Uetze

Ein kleines Dankeschön in schwierigen Zeiten – das hat der Seniorenbeirat Uetze jetzt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uetzer Alten- und Pflegeheime organisiert. Ein Frühstück, Pizza und auch Süßes sponsert das Gremium den Belegschaften und nutzt dafür Geld, das es wegen zurzeit fehlender Veranstaltungen übrighat. Bei den Einrichtungen war die Freude über die Aktion groß.

„Die Mitarbeiter in den Heimen sind während der Pandemie sehr gefragt“, begründete Christa Guderian, Vorsitzende des Seniorenbeirats, die Idee, diesen etwas Gutes zu tun. Also kontaktierten die Beiratsmitglieder die sieben Einrichtungen in der Gemeinde: die Betreute Wohnanlage Mühle Amme, das Fips Senioren- und Pflegeheim, das Pflegewohnstift An der Mühle in Hänigsen, Bambis Garten sowie Haus Monika in Eltze.

Mitarbeiter „freuen sich Loch in den Bauch“

Die Mitarbeiter der Einrichtungen einigten sich dann auf einen Wunsch, den der Beirat zum Teil bereits erfüllt hat. Mit anderen Heimen traf er die Absprache, dass das Dankeschön kommt, sobald die pandemische Lage besser ist. Im Haus Monika kam das Frühstück mit belegten Brötchen kurz vor dem Osterwochenende. „Die Mitarbeiter haben sich ein Loch in den Bauch gefreut“, berichtete Heimleiter Ulrich Tiebel.

Trotz geimpfter Bewohner sei die Anspannung in der Einrichtung weiterhin hoch, es werde nach wie vor täglich getestet, sagte Tiebel. Die Vorsicht zahle sich aus: Corona-Fälle gab es im Haus Monika bisher nicht. „Die Mitarbeiter haben es echt verdient, dass jemand an sie denkt“, befand er.

Für den Seniorenbeirat ist die Aktion eine der wenigen Möglichkeiten, zurzeit aktiv zu sein und Unterstützung anzubieten. „In die Heime gehen können wir ja nicht“, sagte Guderian. Aufgrund von Corona hatte der Seniorenbeirat seine Wahlen, die ursprünglich für den Juni anberaumt waren, zuletzt ins Jahr 2022 verschoben.

Von Elena Everding