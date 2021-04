Obershagen/Uetze

Gleich zwei Treffen, die nach der Corona-Verordnung nicht erlaubt sind, hat die Polizei Uetze am Mittwochabend auflösen müssen. Zunächst alarmierte eine Zeugin die Beamten gegen 18.35 Uhr, weil sich eine größere Gruppe von Jugendlichen im Bereich des Schützenvereins Obershagen an der Hauptstraße aufhielt. Sie missachteten die Kontaktregeln, die die Region wegen der Corona-Pandemie erlassen hatte. Dabei konsumierten sie zudem Alkohol. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die Teilnehmer, wie eine Sprecherin mitteilte.

Ihren Angaben zufolge konnten die Beamten vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren anhalten und kontrollieren. Anschließend leiteten sie gegen das Quartett ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Familien feiern Gartenparty an der Langen Straße

Ein solches Verfahren erwartet auch die Teilnehmer eine Gartenparty an der Langen Straße, zu der die Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr gerufen wurde. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, weil sich in dem Garten mehrere Personen aufhielten. Diese Beobachtung bestätigte sich, als die Polizisten ankamen: Sie trafen vier Erwachsene und ein Kind aus drei Haushalten an. Erlaubt in Uetze sind Treffen von einem Haushalt und einer weiteren Person, wobei Kinder aus einem der beiden Haushalte, die jünger als sechs Jahre sind, nicht eingerechnet werden. Diese Regelung ergibt sich aus der Landesverordnung, nach der Kommunen mit einem Inzidenzwert von über 100 als Hochinzidenzkommunen gilt. In Uetze betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch 121,5.

Der Bußgeldkatalog des Landes sieht bei einer Veranstaltung oder einer Feier, bei der die Teilnehmer die Corona-Regeln nicht einhalten, ein Bußgeld von 100 bis 1000 Euro vor.

