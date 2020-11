Uetze

Gerade bei gutem Wetter am Wochenende nutzen viele Uetzer und Gäste das Gelände rund um den Irenensee für einen Spaziergang – deshalb kontrolliert die Polizei nach Aussage einer Sprecherin den Bereich hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Auflagen. „Dabei geht es insbesondere darum, dass die Spaziergänger die Abstandsregeln einhalten“, sagt die Sprecherin und fügt hinzu, dass Polizeibeamte aus Hannover während einer Kontrollfahrt am vergangenen Sonntag etliche Passanten in dem Erholungsgebiet ermahnen mussten.

Spaziergänger müssen mit weiteren Kontrollen rechnen

„Unsere Kollegen sind jeden Tag zehn Stunden im Einsatz, um Schwerpunkte zu überprüfen“, sagt sie. Dabei gingen die Beamten zum einen gezielten Hinweisen nach, zum anderen suchten sie eben jene Bereiche auf, an denen sich bekanntermaßen viele Menschen treffen. Gegen 15 Uhr hätten sie bei einer solchen Kontrolle am Sonntag auch in Uetze ein „erhöhtes Personenaufkommen feststellen müssen“. „Es gab mehrere Gefährderansprachen“, heißt es im Verwaltungsdeutsch. „Aber“, ergänzt die Sprecherin, „alle Personen haben sich sehr einsichtig gezeigt.“ Gleichwohl müssten die Spaziergänger mit weiteren Kontrollen rechnen.

Aktuell 23 Corona-Infizierte

Unterdessen steigt in der Gemeinde Uetze die Zahl der akut mit dem Coronavirus-Infizierten um einen auf 23. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit nach Aussage von Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover, 159 Frauen, Männer und Kinder mit Corona infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 63,2 (Stand Dienstag, 14 Uhr).

Kita Schneckenhaus schließt bis 19. November

Wegen der Infektion eines Kindes muss die Kita Schneckenhaus in Hänigsen bis einschließlich Donnerstag, 19. November, schließen, wie Gemeindesprecher Andreas Fitz sagt. Etwa 90 Kinder und ihre Familien seien von der Maßnahme betroffen, allerdings nicht die Jungen und Mädchen aus der Krippe Schneckenhäuschen. Zudem warten Fitz’ Angaben zufolge noch die Aurelia-Wald-Gesamtschule und die Grundschule Hänigsen auf eine Anordnung des Gesundheitsamtes zur möglichen Quarantäne und zum Wechseln ins sogenannte Szenario B, bei dem Schüler im Wechsel in der Schule und zu Hause unterrichtet werden.

Gibt es einen Weihnachtsmarkt?

Nach Aussage des Gemeindesprechers liegt dem Rathaus zudem ein Antrag für einen Weihnachtsmarkt auf dem Hindenburgplatz vor, über den der Krisenstab am Dienstag gesprochen hat. „Wir richten uns nach der Empfehlung der Region und sagen dem Veranstalter jetzt ab“, sagt Gemeindesprecher Fitz mit Verweis darauf, dass auch andere Kommunen in der Region diesen Weg bereits gewählt hätten.

