Eltze

Es gibt jenen Tag vor dem Teil-Lockdown, der bis heute bei Gundi Bock nachhallt: Die Alltagsbegleiterin aus dem Senioren- und Pflegeheim Bambis Garten erhielt über die Corona-Warn-App den Hinweis, dass sie sich in unmittelbarer Nähe eines Infizierten aufgehalten hatte. „Es stellte sich heraus, dass wir zur gleichen Zeit ein Restaurant besucht hatten“, sagt sie. Ihre Schlussfolgerung sei gewesen, dass sie mit dieser Nachricht nicht zur Arbeit zurückkehren könne. „Seit Beginn der Pandemie sorgen wir uns, dass jemand das Virus einschleppt – und dann soll ich mit dem Wissen, dass ich mich möglicherweise angesteckt habe, arbeiten gehen?“, fragt sie, noch immer entrüstet darüber, dass genau dies das Procedere vorsieht.

Der direkte Kontakt ist nicht zu vermeiden

Sie entschied sich mit Renate Schliephake, Pflegedienstleiterin und stellvertretende Heimleiterin in Bambis Garten, für einen anderen Weg: „Ich habe kurzfristig Urlaub genommen“, sagt Bock. Denn letztlich lasse sich der direkte Kontakt zu den Bewohnern nicht verhindern in einer Zeit, in der viele auf die gewohnten Abläufe im Alltag und auf Besuche von Angehörigen verzichten müssten. Wer mit Bock und Schliephake einmal einen Flur entlanggeht, weiß, wovon die beiden sprechen. So fängt Christa Rominger die beiden Mitarbeiterinnen ab, weil ihr der Fußboden unter dem neu gemalten Sterntaler fehlt, einem Wandbild. Rasch greift sich den Arm von Bock und lässt ihn erst wieder los, als sie vor dem Bild steht. Eine Wolke oder eine Wiese – egal. Hauptsache ein Untergrund, auf dem das Mädchen steht.

Eine Wolke oder eine Wiese für den Sterntaler: Christa Rominger plädiert für die weitere Verschönerung des Flures. Quelle: Antje Bismark

Team hinterfragt jeden Handgriff unter Corona-Bedingungen

Die Alltagsbegleiterin verspricht das Nacharbeiten, streicht im Vorbeigehen einer weiteren Bewohnerin über den Rücken, während Schliephake mit einer dritten scherzt. Eine Gratwanderung zwischen Nähe und Vorsicht versucht das Team seit jenem 29. Februar zu schaffen, als in Eltze der erste Coronavirus-Patient in Niedersachsen gemeldet wurde. „Wir haben von Anfang an alles daran gesetzt, um eine Infektion zu vermeiden“, sagt Schliephake. Dafür hätten sie wirklich jede tägliche Routine überprüft: Wo geben Lieferanten die Ware ab? Nicht mehr im Haus. Wie lässt sich der Besuch von Angehörigen organisieren? Mit Terminen und klaren Ansagen, wenn sie die Besuchszeit überschreiten.

Oder woher weiß jeder Mitarbeiter, auch die Reinigungskraft und der Hausmeister, dass ein Bewohner sich beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt in Quarantäne befindet? Vor diesen Türen hängt sichtbar ein Achtungszeichen, mehr nicht. „Wir müssen ja auch darauf achten, dass wir die anderen Bewohner nicht verschrecken“, sagt Schliephake. Sie hat für jeden Flur eine Mappe mit den jüngsten Verordnungen erstellt: „Inzwischen haben wir ja alles durch: einmal komplett dicht gemacht im Lockdown, dann wieder gelockert, jetzt wieder angezogen“, sagt sie. Diese schnellen Änderungen erforderten eine klare Kommunikation – auch zu den Angehörigen.

Kurt Lütgering, Elsa Roy und Margarete Canal bemalen Steine, die als Geschenke oder Mutmacher für das Pflegeheim gedacht sind. Quelle: privat

Sitztanz statt Gesang: Begleiter stellen Programm um

Viele, sagen Bock und Schliephake, zeigten Verständnis für die Regeln. Andere indes setzten sich, mitunter auch unbewusst, über sie hinweg. „Wenn jemand aus einem Gemeinschaftsraum eine Vase holt, müssen wir anschließend alle Flächen desinfizieren, die er oder sie berührt hat“, nennt Bock ein Beispiel. Dabei gebe es die Möglichkeit, sich am Eingang entweder Einmalhandschuhe anzuziehen oder eben einen Mitarbeiter zu rufen. Einen mitgebrachten Kaffee mit der Mutter zu teilen, sei auch keine wirklich gute Idee, ergänzt die Pflegedienstleiterin, die sich und ihre Kollegen hin und wieder als Aufpasser bezeichnet. „Niemand macht das gern, aber es ist eben nicht die Zeit, jemanden in den Arm zu nehmen, der zur Risikogruppe gehört“, sagt sie.

Statt „Hoch auf dem gelben Wagen“ heißt das Sitztanz-Lied „Regenbogenlied“. Quelle: privat

Wie aber lässt sich ein Hauch von Alltag erhalten in einer Zeit der schnellen Neuregelungen? „Wir versuchen weiterhin, unser Programm anzubieten“, sagt Bock und zeigt auf den Wochenplan. An einem Tag bemalen die Senioren kleine Steine mit Schutzengeln, natürlich jeder mit eigenen Stiften. An anderen üben sie im Sitztanz die Bewegungen zum Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ – mit neuem Inhalt, der sich mit dem Mutmachen beschäftigt. Oder sie genießen ihre Mahlzeit unter einem bestimmten Motto. „Wir hatten schon Italien oder auch die Farbe Grün“, sagt Bock.

„ Schnelltests dürfen nicht an der Frage der Abrechnung scheitern“

Musik vor der Tür statt im Haus, Gottesdienste im Freien, weit auseinanderstehende Tische für Besucher: „Wenn ich abends nach Hause gehe, rattert es immer im Kopf, ob wir was übersehen haben oder was wir noch machen können“, sagt die Alltagsbegleiterin. Sie wie auch Schliephake bemerken, wie sich die Corona-Pandemie auf die Bewohner auswirkt: „Manche werden unruhig, andere in sich gekehrt – aber niemand bleibt eigentlich unberührt.“ Das wiederum zermürbe, erst recht in der dunklen Jahreszeit, die Angehörigen, ergänzt Schliephake. Zunehmend nutze das Team jetzt wieder die Videotelefonie für die Tage außerhalb der Besuchszeiten.

Und die Alltagsbegleiter rücken jetzt Weihnachten in den Mittelpunkt, um Lichtpunkte zu setzen. „Wir basteln jetzt kleine Geschenke, sprechen viel über früher oder erzählen Geschichten“, sagt Bock. Anregungen geben, und sei es mit dem untergrundlosen Sterntaler, sei das Ziel. Dürften sie Wünsche jenseits von Weihnachten äußern, dann richten sie an Angehörige die Bitte, den Mitarbeitern mehr zu vertrauen. „Wenn wir Regeln aufstellen, dann sind diese niemals gegen jemanden gerichtet, sondern dienen dem Schutz“, sagt die stellvertretende Heimleiterin. Schon jetzt seien viele in dem Gesundheitsbereich psychisch an der Belastungsgrenze, das gelte auch für ihre Einrichtung.

Und von der Politik fordern sie, die Mitarbeiter in Altenheimen mit Schnelltests auszurüsten. „Es darf letztlich nicht an der Frage der Abrechnung scheitern“, sagt Schliephake und betont, auch mit Schnelltests würden die Heime nicht nachlässiger bei Desinfektion, Abstandsregeln oder Schutzkleidung. „Jeder weiß, worum es geht“, sagt sie abschließend.

Von Antje Bismark