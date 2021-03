Uetze/Altmerdingsen/Katensen/Hänigsen/Obershagen/Dollbergen/Schwüblingsen

Ostern mit Präsenz-Gottesdiensten oder doch lieber ohne? In den Kirchengemeinden wird darüber heftig diskutiert. Für die evangelischen Gemeinden Uetze/Katensen, Hänigsen-Obershagen und Dollbergen-Schwüblingsen steht die Entscheidung fest. „Wir bereiten Alternativ-Angebote vor“, sagt Pastor Tibor Anca aus Dollbergen.

Lesen Sie auch: Kirchen in Niedersachsen wollen an Ostergottesdiensten festhalten

Gemeinden feiern Karfreitag digital

Am Karfreitag ist eine Andacht mit Pastor Ulrich von Stuckrad auf den Internetseiten der Kirchengemeinden abrufbar. Ab 15 Uhr stehe dort außerdem eine Kreuzweg-Meditation zur Todesstunde Jesu zur Verfügung, teilt Pastor Steffen Lahmann aus Hänigsen mit. In Dollbergen und Schwüblingsen gibt es einen ökumenischen Jugendkreuzweg mit sieben Stationen. Es besteht die Möglichkeit, sich zu Fuß oder per Fahrrad auf den Weg zu machen. Die Standorte der einzelnen Stationen, an denen die jeweiligen Inhalte per QR-Code zugänglich gemacht werden, sind auf der Homepage der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen zu finden. Unter der Rufnummer (05177) 3679990 bietet Pastor Anca zudem eine Telefonandacht an.

Organisatoren verstecken Ostereier für Kinder

Am Ostersonntag wird ein Gottesdienstvideo mit Superintendentin Sabine Preuschoff auf den Internetseiten der Kirchengemeinden angeboten. Für Kinder und Familien hat das Kinderkirchen-Team außerdem eine besondere Eiersuche vorbereitet, bei der die Geschehnisse der Karwoche und des Osterfestes spielerisch entdeckt werden können. In Uetze, Dollbergen und Schwüblingsen verstecken die Organisatoren sieben große Ostereier. Sie enthalten unter anderem Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Für alle, die das richtige Ergebnis per E-Mail oder Post an die Kirchengemeinden senden, gibt es eine kleine Überraschung. Bei der Antwort sollten Name und Adresse mitgeteilt werden. Los geht es in Uetze an der Eingangstür zum Kirchenzentrum, in Dollbergen am Gemeindehaus und in Schwüblingsen an der Alten Schule.

Ostertüten gibt es zum Mitnehmen

Vor den Kirchen in Obershagen und Hänigsen und vor der Altmerdingser Kapelle werden Ostertüten zum Mitnehmen bereitstehen. Sie enthalten neben einer Osterkerze den Text des Osterevangeliums sowie eine Andacht. Auch in Dollbergen und Schwüblingsen werden Ostertüten mit einer Andacht, Blumensamen und einem Fensterbild vorbereitet.

St. Matthias lädt zu drei Messen ein

Die Gottesdienste in der katholischen Kirche St. Matthias in Uetze werden als Präsenzgottesdienste gefeiert. Eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro während der Öffnungszeiten unter (05136) 809290 ist allerdings erforderlich. Die Karfreitagsliturgie beginnt um 15 Uhr. Am Ostersonntag wird zur Osterfestmesse um 9 Uhr eingeladen. Am Ostermontag ist um 11 Uhr Messfeier.

Von Sybille Heine