Seit Montag haben sich zwei Uetzer mehr mit dem Coronavirus infiziert – und damit insgesamt 25 Frauen, Männer und Kinder, wie Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover, am Dienstag mitteilte. Ihren Angaben zufolge weist die Statistik vom Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie 146 Infizierte aus. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 82,6, am Montag betrug dieser Wert von 68. Für die gesamte Region Hannover gibt das Land den Inzidenzwert, der ausschlaggebend ist für den Umfang der Corona-Auflagen, mit 117,7 an.

Keine Infektionen in Kitas und Schulen

Trotz der seit Tagen steigenden Infektionszahlen auch in der Gemeinde können alle Schulen und Kindertagesstätten in Uetze im Präsenzunterricht arbeiten, weil bislang weder Kinder noch Erzieher und Eltern betroffen seien, wie Sprecher Andreas Fitz sagt. „Unsere Schulen sind aber so gut vorbereitet, dass sie im Fall einer Infektion oder Quarantäne sofort in das Szenario B wechseln können“, fügt er hinzu. Dieses sieht die Wiedereinführung des Wechselmodells vor, bei einem ein Teil der Klasse im Homeschooling, der andere in der Schule lernt. „Dabei sind alle Schulen auf einem guten Weg, den sie ja schon erprobt haben“, sagt der Sprecher.

Gemeinde schließt Sporthallen für alle Vereine

Seinen Angaben zufolge hat der Krisenstab der Gemeinde am Dienstagvormittag getagt und unter anderem entschieden, dass Vereine die kommunalen Sporthallen nicht nutzen dürfen – auch nicht für den sogenannten Individualsport, der nach der jüngsten Verordnung des Landes erlaubt ist. „Der Aufwand für das Öffnen ist aus unserer Sicht zu hoch“, sagt Fitz mit Blick darauf, dass für diese Ausnahme die Gebäude geheizt und gereinigt werden müssten. Unabhängig von dieser Entscheidung stünden die Sporthallen für den Unterricht der Schulen weiter zur Verfügung.

Keine Maskenpflicht auf Straßen und Plätzen

Im Gegensatz zu anderen Kommunen werde Uetze derzeit keine Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausweisen: „Wir sehen den Bedarf dafür nicht“, sagt Fitz und verweist darauf, dass es für Passanten und Radfahrer an den Straßen und auf den Plätzen genügend Raum zum Ausweichen gebe. Allerdings werde die Gemeinde nun verstärkt kontrollieren, ob und wie die Einzelhändler im Ort die Corona-Auflagen durchsetzen. Gleiches gelte für Gastronomen, die ihr Angebot in weiten Teilen auf Abhol- und Bringdienste umgestellt haben.

Corona: Verwaltung gestaltet Homepage neu

Und nicht zuletzt registriere die Verwaltung mit steigenden Infektionszahlen wieder ein wachsendes Informationsbedürfnis der Uetzer, sodass sie wichtige Daten wie Telefonnummern der Behörden oder die aktuellen Verordnungen des Landes auf der Homepage veröffentlichen wolle. „Jeder sollte schnell die Informationen finden, die er benötigt“, sagt Fitz.

