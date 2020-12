Uetze

Das ist eine historische Entscheidung: In den Uetzer Kirchengemeinden Dollbergen-Schwüblingsen, Hänigsen-Obershagen und Uetze-Katensen wird es angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen bezüglich der Corona-Pandemie bis vorerst 10. Januar 2021 keine Präsenzgottesdienste und -veranstaltungen mehr geben. Auch nicht zu Weihnachten. Beschlossen haben dies die Kirchenvorstände in ihren jeweiligen Sitzungen am 14. und 15. Dezember unabhängig voneinander. Statt der überwiegend geplanten Freiluftgottesdienste werden Onlinekrippenspiele, Onlinegottesdienste und eine Weihnachtsgeschichten-Rallye angeboten.

Angesichts des exponentiellen Wachstums der Corona-Infektionszahlen in Deutschland und des bundesweiten Lockdowns sei es eine Sache der ethischen Verantwortung gegenüber den Menschen, dass seine Gemeinde auf die Freiheit verzichtete, Weihnachtsgottesdienste in Präsenz zu feiern, sagte Pastor Tibor Anca. Seine Amtskollegen Heidrun Kück und Ulrich von Stuckrad-Barre nickten. „Das ist keineswegs eine Abwertung der Kollegen, die sich dafür entscheiden, ihre gut durchdachten und mit Abstand und Sicherheitskonzepten vorbereiteten Gottesdienste durchzuziehen“, betonte von Stuckrad-Barre. Es handle sich vielmehr eine Entscheidung, die jede Gemeinde für sich und den dort herrschenden Umständen entsprechend treffen müsse.

Anzeige

Menschen vor der Corona-Pandemie schützen

Einfach gemacht haben es sich die Kirchenvorstände nicht. „Von der Vernunft her war die Entscheidung klar, vom Gefühl her war es unheimlich schwierig, sie so zu treffen“, sagt Kück. Die Krippe, das weihnachtliche Leuchten in der Kirche, die festlichen Lieder: Das werde schon fehlen. Andererseits seien die bisherigen Anmeldungen für die Festgottesdienste, von denen viele für draußen geplant waren, nur sehr spärlich gewesen. „Die Leute haben einfach Angst“, sagt von Stuckrad-Barre.

Nicht nur vielen Gottesdienstbesuchern, auch Ehrenamtlichen, die bereits zugesagt hatten, die Veranstaltungen an Weihnachten mitzugestalten, sei eigentlich unwohl gewesen beim Gedanken an die Gottesdienste. „Wenn jemand aus Loyalität mitmacht, aber mit Angst im Weihnachtsgottesdienst sitzt – dann ist da etwas grundlegend falsch“, sagt von Stuckrad-Barre. Auch wenn es eine „Entscheidung zwischen Pest und Cholera“ gewesen sei, sagt Kück, sei die Erleichterung jetzt groß. Als er bei den Menschen angerufen habe, auf deren Grund Freiluftveranstaltungen geplant waren, sei das Verständnis groß gewesen, berichtet von Stuckrad-Barre. „Wir haben uns das schon fast gedacht und uns selbst Gedanken gemacht“, habe es da geheißen. Und weiter: „Die Idee war schön, kommen Sie, wenn es wieder geht.“

Heimandacht und Weihnachtsgeschichten-Rallye

Nun bemühen sich die Gemeinden um Alternativen. So werden sowohl in Uetze als auch in Hänigsen Krippenspiele auf Video aufgezeichnet, die über die Websites aller drei Kirchengemeinden abrufbar sein werden. Teile daraus sollen Teilnehmer an der Weihnachtsgeschichten-Rallye via QR-Code anschauen können, die die Gemeinde Dollbergen-Schwüblingsen für die Feiertage als reales Angebot etwa für Familien anbietet. Ein digitaler Gottesdienst der Kirchengemeinden Uetze und Dollbergen wird diejenigen, die das Video anschauen, in alle vier Kirchenräume mitnehmen – und auch die Jugendkantorei hat dort einen digitalen Auftritt.

Es handelt sich nicht um einen Livestream, sondern eine Aufzeichnung, die Interessierte an den Weihnachtsfeiertagen dann anschauen können, wenn sie wollen. Auch von Stuckrad-Barre und sein Amtskollege Steffen Lahmann werden ein Weihnachtsgottesdienstvideo drehen. Die Mitglieder der Hänigser Gemeinde bekommen Weihnachtspost – und Pastor Anca hat im Gemeindebrief einen Vorschlag für einen Heiligabend zu Hause aufgeschrieben. Mit Weihnachtsgeschichte, Essen, Gebet und Weihnachtsliedern – ein QR-Code öffnet sogar eine entsprechende Playlist auf dem Smartphone.

Kirche muss zu den Menschen kommen

Die Pastoren hoffen, an die guten Erfahrungen in den vergangenen Monaten anknüpfen und den Menschen trotz veränderter Formate das geben zu können, was sie benötigen. „Wir haben festgestellt, dass wir viel mehr erreichen, wenn wir auf die Höfe und auf die Menschen zu gehen, als wenn wir nur warten, dass sie zu uns in die Kirchen kommen“, sagt von Stuckrad-Barre. „Das möchten wir gerne beibehalten – auch wenn normale Gottesdienste irgendwann wieder ohne Angst möglich sind.“

Von Sandra Köhler