Uetze

Auch in der Gemeinde Uetze steigt wie überall in der Region Hannover wieder die Zahl der Corona-Fälle. In der vergangenen 48 Stunden wurde bei fünf weiteren Personen der Sars-CoV2-Erreger nachgewiesen. Damit haben sich seit Pandemiebeginn 201 Menschen in Uetze mit dem Virus infiziert.

Infolge des akuten Infektionsgeschehens seit Wochenbeginn ist der Inzidenzwert wieder über die kritische Marke von 50 gestiegen. Die Region meldete am Donnerstag, 17. Dezember, für Uetze eine Sieben-Tage-Inzidenz von 68. Das ist der sechstniedrigste Wert aller Regionskommunen, in Burgdorf liegt er bei 53,9. Hotspot mit einem Wert von 231,8 ist aktuell Garbsen. Insgesamt haben zehn Gemeinden und Städte der Region einen Inzidenzwert von mehr als 100. In Lehrte liegt er bei 133,3.

Von Anette Wulf-Dettmer