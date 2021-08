Corona in Uetze: Inzidenzwert sinkt in der Gemeinde auf 34 

Uetze

In der Gemeinde Uetze ist seit vergangenem Freitag bei vier Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Das meldet das Gesundheitsamt der Region am Dienstag, 31. August. Die Inzidenz ist im selben Zeitraum von 53,5 auf 34 gesunken. Das ist der viertniedrigste Wert aller 21 Regionskommunen.

Seit Pandemieausbruch sind in Uetze 762 Frauen, Männer und Kinder positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind 18 Menschen gestorben. Als akut infiziert gelten am letzten Augusttag 31 Uetzer.

Für Uetzes Nachbarstadt Burgdorf meldet die Region am 31. August eine Inzidenz von 69,8 (Freitag: 38,1). Seit vergangenem Freitag gibt es zwölf nachgewiesene Neuinfektionen in der Stadt. In Lehrte sind im selben Zeitraum acht Menschen positiv getestet worden. Die Inzidenz dort lag am Dienstag bei 64,4 (Freitag: 64,4).

Ungeimpfte Eltern stecken ihre Kinder an

Regionsweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut inzwischen bei 76,4 (Freitag: 63,2). Am höchsten ist sie am Dienstag mit 119,5 in Seelze. Wie Regionspräsident Hauke Jagau dazu erklärte, finden 40 Prozent der Ansteckungen innerhalb des Familienverbands statt. „Sehr häufig stecken ungeimpfte Eltern ihre Kinder an.“ Dieser Faktor sei ungefähr dreimal so hoch wie die Frage, ob Kinder ihre Eltern anstecken. Auch die Ansteckung von Kind zu Kind sei deutlich geringer. „Deshalb“, appelliert Jagau, „lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und ihre Familie.“

3-G-Regel auch für private Treffen

In der Region Hannover gilt seit 26. August die 3-G-Regel – Zugang nur für vollständig Geimpfte, negativ Getestete oder Genesene. Die 3-G-Regel gilt für alle Zusammenkünfte – auch private Treffen – von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen sowie für die Nutzung von Indoor-Sportanlagen, körpernahen Dienstleistungen inklusive medizinischer Physiotherapie und in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Für alle Veranstaltungen und Treffen mit weniger als 25 Personen gelten hingegen die Abstandsregel und die Empfehlung, regelmäßig zu lüften.

Nach der niedersächsischen Landesverordnung tritt die Warnstufe 1 erst in Kraft, wenn zwei dieser drei Parameter erfüllt sind: Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis zwischen 50 und 100, Hospitalisierungsinzidenz auf Landesebene zwischen sechs und acht sowie maximal 10 Prozent Covid-Patienten in den Intensivbetten in den niedersächsischen Klinken.

So sieht es landesweit aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, meldet das RKI am 31. August folgende Inzidenzwerte: Celle 69,1 (Freitag: 65,8), Gifhorn 68,8 (56,4) und Peine 77,3 (69,2). Die höchste Inzidenz (Anzahl Infizierter auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) in Niedersachsen hat am letzten Augusttag Salzgitter mit 98,2 (77). Landesweit liegt der Wert bei 58,2 (50,9). Sechs Bundesländer haben eine niedrigere Inzidenz. An der Spitze steht Nordrhein-Westfalen mit 124,9 (125,9), am geringsten ist der Wert in Sachsen-Anhalt mit 15,8 (14,7).

Von Anette Wulf-Dettmer