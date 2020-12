Uetze

Keine neuen Coronavirus-Infektionen meldet das Gesundheitsamt der Region am Dienstag für Uetze. Damit sind aktuell sechs Uetzer mit dem Virus infiziert, zwei weniger als noch am Montag. Seit März haben sich insgesamt 185 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Wie Christoph Borschel, Sprecher der Region, bestätigt, sind sieben Uetzer an oder mit dem Coronavirus gestorben. Diese Zahl stagniert glücklicherweise seit Monaten.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am 8. Dezember unverändert bei 24,3. Dieser Wert ist der zweitniedrigste in den Kommunen der Region – hinter Burgwedel mit 14,4. In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ebbt das Infektionsgeschehen weiter ab. Für Burgdorf wurde am Dienstag keine Neuinfektion gemeldet, sodass die Inzidenz auf 38,2 (Montag: 57,3) gesunken ist. In Lehrte steigt sie von 49,1 auf 51,3, weil drei Einwohner seit Montag positiv getestet wurden.

Von Antje Bismark