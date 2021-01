Uetze

Seit vergangenen Freitag ist die Zahl der Neuinfektionen in Uetze um 16 gestiegen. Derzeit sind 55 Menschen akut mit Covid-19 infiziert. Das meldet das Gesundheitsamt der Region am Montag, 11. Dezember. Seit März 2020 sind in der Gemeinde 298 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden und sieben Menschen mit Corona gestorben. Einen Corona-Hotspot in einem Seniorenheim oder einer Gemeinschaftsunterkunft gibt es laut Regionssprecher Christoph Borschel nicht.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen ist bei 55 Uetzern das Virus nachgewiesen worden. Parallel dazu ist der Inzidenzwert kontinuierlich gestiegen und erreicht am Montag 170,1. Das ist der fünfthöchste Wert in der Region Hannover. Spitzenreiter mit einer Inzidenz von 233 ist Sehnde, gefolgt von Langenhagen (220,8), Garbsen (189,2) und Seelze (187,8). In Sehnde ist der Grund für die hohe Inzidenz der Corona-Ausbruch in einem Altenpflegeheim. Ebenso wie in der Stadt Burgdorf mit einem Inzidenzwert von 149,1 und 57 akut Infizierten am Montag. In Lehrte sind aktuell 128 Menschen mit dem Virus infiziert bei einer Inzidenz von 162,1.

Notbetreuung für 29 Prozent der Kita-Kinder

Die Notbetreuung in den Uetzer Kindertagesstätten wird laut Rathaussprecher Andreas Fitz von 29 Prozent der Jungen und Mädchen genutzt. 223 Kinder werden seit Montag in den Krippen und Kindergärten betreut, wobei die Belegung der einzelnen Gruppen zwischen 15 und 50 Prozent liegt. Eine gute Nachricht für die Eltern: Für die Zeit der Notbetreuung wird die Gemeinde keine Kita-Gebühren erheben. Das hat Bürgermeister Werner Backeberg am Sonntag beim Neujahrsempfang verkündet.

Von Anette Wulf-Dettmer