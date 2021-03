Uetze

Seit Tagen steigt die Zahl der Uetzer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben: So meldet die Region Hannover an diesem Mittwoch sechs neue Infektionen, sodass sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 506 Personen angesteckt haben. Zwölf Uetzerinnen und Uetzer starben an einer Infektion, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region, sagt.

Wegen der vielen neuen positiven Fälle an den vergangenen sieben Tagen stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz auf weiterhin hohem Niveau. Sie liegt jetzt bei 257,6 (Dienstag: 262,4). Damit nimmt Uetze den traurigen Spitzenplatz unter den Regionskommunen ein. An zweiter Stelle folgt Burgdorf mit 222,1. Nach Aussage Borschels besteht zwischen den beiden Kommunen ein Zusammenhang: In Burgdorf gab es einen Corona-Ausbruch in der Wohnstätte der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, der auch Uetze betrifft. So leben in der Gemeinde entweder Beschäftigte der Lebenshilfe oder behinderte Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten. Allerdings geht der größte Teil der Infektionen nach Regionsangaben nach wie vor auf das familiäre Umfeld zurück.

Von Antje Bismark