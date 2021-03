Uetze

Die Corona-Situation in Uetze entspannt sich in dieser Woche: So meldet das Gesundheitsamt der Region für Dienstag, 2. März, eine Neuinfektion. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 419 Uetzer mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell gibt es 29 Corona-Infizierte, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unverändert bei 68,0.

Von Antje Bismark