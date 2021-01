Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet für Uetze am Freitag, 15. Januar, vier neue Corona-Fall. Damit sind seit Pandemiebeginn im März 2020 in der Gemeinde 305 Menschen positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Der Inzidenzwert ist wieder leicht gestiegen von 92,3 am Donnerstag auf 102,1 am Freitag.

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 171,3 gestiegen, der sechsthöchste Wert in der Region Hannover. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Burgdorf zehn weitere Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. In Lehrte ist die Zahl der Corona-Fälle sogar um 15 gestiegen und gleichzeitig der Inzidenzwert auf 122,1 (Vortag: 126.6) gesunken.

In der Region Hannover ist in mehreren Kommunen die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gesunken. Lag am Donnerstag die Inzidenz in acht Gemeinden und Städten der Region unter der Marke von 100, sind es am Freitag nur noch sechs, alle anderen liegen darüber. Am höchsten ist der Wert im kleinen Gehrden mit 257,5. Ursache ist ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim. Am niedrigsten ist die Inzidenz am Freitag in Wunstorf mit 23,7 (Vortag: 28,4).

Hohe Inzidenzwerte in Uetzes Nachbarschaft

In Uetzes Nachbarlandkreisen Gifhorn und Peine sind die Infektionsraten besorgniserregend. Gifhorn ist seit Tagen der Hotspot in Niedersachsen, ab 15. Januar liegt die Inzidenz bei 225,5. In Kreis Peine hat Landrat Franz Einhaus die Bürger angesichts eines Werts von 178,8 dazu aufgerufen, ihre Kontakte weiter zu reduzieren.

Im Uetzer Rathaus wird das Infektionsgeschehen in der Nachbarschaft mit zunehmender Sorge beobachtet. Denn zahlreiche Uetzer sind in dortigen Betrieben beschäftigt und umgekehrt. „Aber wir haben als Kommune keine Möglichkeit zu reagieren“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz auf Anfrage. Vor allem in Uetze sei die Infektionslage dynamisch und gleichzeitig diffus, „es gibt keinen Ansatz, warum die Infektionszahlen steigen“.

Von Anette Wulf-Dettmer