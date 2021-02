Corona in Uetze - Nach positivem Test: Grundschule in Eltze schickt eine Kohorte in Quarantäne

In der Grundschule in Eltze ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldet die Gemeinde Uetze am Montag, 1. Februar. Deshalb bleiben vorerst alle Schüler der Kohorte zu Hause.