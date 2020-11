Uetze

„Wir warten dringend auf den neuen Impfstoff“: Mit diesem Satz fasst Dr. Eckart Lummert aus Hänigsen die aktuelle Situation in seiner Gemeinschaftspraxis zusammen. Seit September impft der Mediziner seine Patienten, und die Nachfrage sei so groß wie selten in den Vorjahren, sagt er. Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen in den anderen Arztpraxen der Gemeinde.

Auch Doreen Christiansen aus der Praxis von Dr. Petra Rach sagt auf Anfrage, dass 30 bis 50 Prozent mehr Patienten als in den Vorjahren die Grippeschutzimpfung genutzt hätten. „Wir stellen eine deutlich höhere Impfbereitschaft fest“, sagt sie. Die ersten Patienten hätten sich bereits im September die Impfung abgeholt. Noch verfüge die Praxis über einen kleinen Vorrat, nachdem das Team weitere Dosen nachgeordert habe. „Sicher werden wir noch in den nächsten Wochen impfen können“, sagt Christiansen.

Anzeige

Praxen haben nur wenig und oder keinen Impfstoff mehr

Ihren Angaben zufolge hält der Wirkstoff etwa sechs Monate an. „Deshalb ist es eigentlich besser, wenn später geimpft wird“, sagt sie. Denn die Influenza-Saison dauere mitunter bis März. Bis in den Dezember hinein könne geimpft werden, sagt auch Lummert. In seiner Gemeinschaftspraxis mit Dr. Heiko Kracke ist der Impfstoff bereits vergriffen. „Die Krankenkassen und der Gesundheitsminister haben so intensiv für die Grippeschutzimpfung geworben, dass wir viele Patienten auch erstmals geimpft haben“, sagt er und bezeichnet angesichts fehlender Dosen die Situation als durchaus angespannt. „ Arztpraxen und Apotheken kämpfen um den Impfstoff, den die Kassen jetzt noch einmal bestellt haben“, sagt er. Er hoffe, dass die neue Lieferung bis Mitte oder Ende November eintreffe.

Denn wegen der großen Nachfrage seien längst nicht alle chronisch Kranken versorgt worden. Für sie haben die Mediziner jetzt Wartelisten angelegt, um sie bei der späteren Impfung berücksichtigen zu können. „Im Moment müssen wir sie aber erst einmal vertrösten“, sagt Lummert. Seinen Angaben zufolge dauert es sieben bis zehn Tage, ehe die Immunisierung gegen die Influenza beginnt. Verzögere sich das Impfen also zu sehr, dann bestehe die Gefahr, dass ein Patient an der Grippe erkrankt. Deshalb empfehle sich das Impfen bis spätestens Mitte Dezember.

Patienten sorgen sich vor einer Doppelinfektion

Gerade die Sorge vor einer Doppelinfektion mit Corona- und Influenzavirus habe die Uetzer verstärkt in die Praxen getrieben, weiß der Arzt aus Gesprächen mit seinen Patienten. Sie habe er wie alle Mediziner über die Grippeschutzimpfung aufklären müssen, parallel zu Beratungen und Untersuchungen wegen einer möglichen Coronavirus-Infektion. Das führe dazu, dass die Sprechstunden der Hausärzte sehr lang und sehr intensiv seien, sagt Lummert und fügt hinzu: „Das gehört aber für alle dazu.“

Dringend auf den Impfstoff wartet auch Apothekerin Katja Lummert von der Apotheke am Hausarztzentrum. Wie überall haben sich auch dort Privatversicherte selbst um die jeweilige Dosis gegen Grippe zu kümmern. „Noch haben wir offene Rezepte, weil die Industrie unsere Nachlieferung noch nicht erfüllt hat“, sagt die Apothekerin. „Auch dass wir die Hausärzte nicht mit dem bestellten Impfstoff versorgen können, tut uns sehr leid.“ Sie verstehe, dass viele Menschen in der Corona-Pandemie sensibel seien und sich schnell impfen lassen wollten. Aber letztlich dauere die Impfsaison noch bis Dezember oder sogar Januar.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark