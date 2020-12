Uetze

Eine neue Coronavirus-Infektion meldet das Gesundheitsamt der Region am Mittwoch für Uetze. Damit haben sich seit März insgesamt 186 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz für die 21.000-Einwohner-Gemeinde ist am 9. Dezember damit wieder leicht gestiegen – auf 29,2. Wie Christoph Borschel, Sprecher der Region, bestätigt, sind sieben Uetzer an oder mit dem Coronavirus gestorben. Diese Zahl stagniert glücklicherweise seit Monaten.

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte hat es in den vergangenen 24 Stunden sechs Neuinfektionen gegeben, die Inzidenz liegt bei 53,5. Für Burgdorf meldet die Gesundheitsbehörde zwei neue Fälle, bei einer Inzidenz von 35. Den niedrigsten Wert in der Region hat seit Tagen Burgwedel mit 9,6. In sieben Kommunen liegt die Inzidenz weiterhin über der 100er-Marke. Hotspot ist Laatzen mit einem Wert von 344,3. Grund sind Corona-Ausbrüche in zwei Pflegeeinrichtungen für Senioren.

Von Anette Wulf-Dettmer