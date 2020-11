Uetze

In häuslicher Isolation befindet sich seit Donnerstag der vierte Jahrgang der Grundschule Am Storchennest in Hänigsen – und auch Kinder aus dem Ganztagsbereich. Das bestätigt Schulleiterin Kerstin Ackermann am Freitag. Ihren Angaben zufolge wurde ein Kind positiv auf Covid-19 getestet. Daraufhin habe sie das Gesundheitsamt der Region informiert und die Mitschüler sowie Lehrer nach Hause geschickt. Ob und wann die Grundschule ins Szenario B wechseln werde, hänge von einer Anordnung der Behörde ab. „Diese liegt uns noch nicht vor“, sagt Ackermann (Stand Freitag, 13 Uhr).

Zehnter Jahrgang der Gesamtschule ist in häuslicher Isolation

Auch Ria Loosveld, Leiterin der Aurelia-Wald-Gesamtschule, hofft auf eine zeitnahe Rückmeldung von den Mitarbeitern aus dem Gesundheitsamt. An ihrer Schule erhielt ein Schüler aus dem zehnten Jahrgang am Mittwoch die Information über seine Coronavirus-Infektion. „In diesem Jahrgang mischen sich die Schüler in unterschiedlichen Kursen, sodass der gesamte Jahrgang und neun Lehrer in häusliche Isolation gehen mussten “, sagt Loosveld. Eine Quarantäne dürfe sie nicht anordnen, das obliege dem Gesundheitsamt. Ihren Angaben zufolge versorgen die Lehrer und Tutoren die Jugendlichen mit Unterrichtsstoff für das Homeschooling (Stand Freitag, 13 Uhr).

Für alle anderen Schüler laufe der Unterricht derzeit normal weiter, denn: „Für den Wechseln ins Szenario B brauche ich derzeit noch die Anordnung des Gesundheitsamtes, das im Moment aber total überlastet ist“, sagt sie und fügt hinzu, sie habe bislang nur in der HAZ gelesen, dass die Region nun die Schulen autorisiere und sie über den Start mit dem Szenario B und wechselweisem Unterricht entscheiden lasse. „Leider liegen mir keine schriftlichen Informationen vor, sodass ich jetzt nur abwarten kann“, sagt Loosveld.

Schulleiterin wartet auf das Gesundheitsamt

Sobald die Region die Schulen ermächtige, werde die Gesamtschule mit dem wechselweisem Modell – Präsenzunterricht und Homeschooling – beginnen, kündigt sie an. Längst seien alle AWG-Klassen in Gruppen eingeteilt. Die Kommunikation zwischen Schülern und Leitung läuft über ein internes Informationssystem mit E-Mails und Messenger. „Darüber werden wir die Schüler und Eltern informieren, wenn es sein muss auch am Freitagabend oder am Wochenende“, sagt die Schulleiterin. „Die gesamte Situation tut mir für unsere Schüler und Eltern massiv leid.“

Termin für künftige Azubis wird nachgeholt

Unterdessen sorgt die häusliche Isolation gerade unter den Zehntklässlern für besondere Schwierigkeiten, wie eine Mutter im Gespräch mit der HAZ schildert. Ihre Tochter hätte eigentlich am Freitag an einem Eignungstest für eine Ausbildung in der Uetzer Verwaltung teilnehmen sollen: „Wir haben uns riesig über die Einladung gefreut, weil den Schülern ja bereits im vergangenen Schuljahr die Berufsorientierung wegen des Lockdowns genommen worden war“, sagt sie. Doch dann gab es am Morgen die zunächst schlechte Nachricht, dass die Gemeinde wegen des Infektionsfalls im zehnten Jahrgang die Teilnahme nicht erlaube.

Thomas Müller, Fachbereichsleiter Innere Dienste und damit auch verantwortlich für die Personalabteilung, beruhigt die Familien: Wegen der Corona-Auflagen an den Schulen plane die Gemeinde – anders als in Zeiten außerhalb der Pandemie – eine Wiederholung des Eignungstests. „Die Mitarbeiter werden die Schüler, die nicht gekommen sind, kontaktieren und einen neuen Termin für diejenigen vereinbaren, die wegen des Coronavirus nicht teilnehmen durften“, sagt er. Letztlich suche die Gemeinde ja die besten Azubis, begründet er seine Entscheidung. Und: „Natürlich brauchen junge Menschen auch eine Zukunftsperspektive.“

Von Antje Bismark