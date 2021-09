Uetze

Ab sofort ist das Testzentrum auf dem Famila-Gelände geschlossen. „Die Nachfrage hat deutlich nachgelassen“, sagt Unternehmenssprecherin Solveig Hannemann zur Begründung. Damit besteht in der Gemeinde – neben dem Abstrich bei Ärzten – nur noch bei der Apotheca im Gesundheitszentrum an der Burgdorfer Straße die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Zunächst hatte Famila das einzige Drive-in-Zentrum an Schapers Kamp am 28. April geöffnet. Es bot den Vorteil, dass Ortsansässige und Auswärtige direkt mit dem Auto zum Testen fahren konnten und dort auch das Ergebnis erhielten. An sechs Tagen in der Woche, bis auf sonntags, stand das Team bereit, um während der Öffnungszeiten des Marktes einen Abstrich zu nehmen. „Allerdings sank dann die Nachfrage“, sagt Hannemann. Deshalb reduzierte das Unternehmen das Angebot und öffnete bereits seit einigen Wochen nur noch freitags, sonnabends und montags. Jetzt folgte die komplette Schließung, weil immer weniger Menschen das Testzelt aufsuchten.

„Das Ende ist für das Monatsende vorgesehen“, sagt Hannemann. Doch das falle auf einen Donnerstag, sodass schon in dieser Woche das Testangebot nicht mehr besteht. Dafür hatte Famila nach Aussage der Sprecherin eigens Mitarbeiter eingestellt. „Einige haben nebenbei gearbeitet mit einem Vertrag, der nun ausläuft“, sagt sie. Andere bekämen nun eine neue Arbeit im Markt.

Apotheca stellt Tests zum 11. Oktober ein

Wer für ein Essen im Restaurant oder eine Kulturveranstaltung, bei der die 3-G-Regel gilt, einen negativen Nachweis benötigt, bekommt diesen damit ab sofort nur noch in der Apotheca. Dort besteht montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 10 Uhr die Möglichkeit für einen Abstrich. Im Gegensatz zu dem Famila-Angebot ist dort eine Online-Anmeldung auf der Webseite der Apotheke notwendig. Das Angebot endet am Montag, 11. Oktober: Ab diesem Tag übernimmt der Bund nicht mehr die Kosten für die Bürgertests.

Von Antje Bismark