Uetze

Das Coronavirus ist zurück in der Gemeinde Uetze. Während am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 gesunken war, liegt sie am Montag bei 92,3. Der Grund: Zwölf Uetzer sind in den vergangenen 48 Stunden positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet worden. Betroffen sind auch eine Kita, dort ist das Virus bei einer Person nachgewiesen, und die Aurelia-Wald-Gesamtschule mit zwei Fällen. Allerdings hat das keine Auswirkungen auf den Betrieb der Einrichtungen. Denn die Betroffenen befinden sich zurzeit offenbar im Homeschooling beziehungsweise besuchen die Kita nicht. Davon geht die Gemeinde aus, denn ihr liegen keine Meldungen aus Kita und Schule vor.

Seit vergangenen Donnerstag sind drei Uetzer an Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf elf. Seit Pandemiebeginn ist das Virus bei 404 Frauen, Männern und Kindern in Uetze nachgewiesen worden. 35 Menschen sind aktuell infiziert.

Neuinfektionen im zweistelligen Bereich

Auch in Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte gibt es Neuinfektionen im zweistelligen Bereich. In Burgdorf sind seit Freitag 13 Menschen positiv getestet worden, damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 632. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 92 (Freitag: 95,2). Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt 37 neue Corona-Fälle seit vergangenen Freitag. Damit ist das Virus seit Anfang März 2020 bei 1274 Menschen nachgewiesen worden. Der I-Wert klettert auf 148,8; das ist dritthöchste Wert in der Region Hannover. Nur Sehnde mit 172,5 und Wedemark mit 171,8 haben höhere Werte. Den niedrigsten Wert hat Wennigsen mit 7. Für die gesamte Region meldet das Landesgesundheitsamt am Montag einen Inzidenzwert von 111,1 das ist der fünfthöchste Wert im Land. Niedersachsenweit liegt die Inzidenz bei 67,1.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Montag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 30,2, für Gifhorn von 39,7 und für Peine von 118.

Von Anette Wulf-Dettmer