In der Gemeinde Uetze hat sich in den vergangenen 24 Stunden ein weiterer Einwohner mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Damit gibt es sieben akut Infizierte, einen mehr als am Vortag. Das meldet die Region am Donnerstag, 10. Dezember. Der Inzidenzwert liegt konstant bei 29,2, das ist der drittniedrigste Wert aller Regionskommunen. Seit Beginn der Pandemie sind 187 Einwohner Uetzes positiv auf das Virus getestet worden.

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist die Inzidenz nach Werten weit oberhalb der 50er-Marke aktuell auf unter 20 gefallen. Am Donnerstag gelten dort sieben Menschen als akut infiziert. Für Lehrte meldet die Region hingegen einen Anstieg bei den Infektionszahlen und der Inzidenz: zwölf neue Corona-Fälle seit Mittwoch und einen Inzidenzwert von 65 (Vortag 53,2).

Hotspot in der Region Hannover ist weiterhin Laatzen, am Donnerstag mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 332,7 und sieben Neuinfektionen. Grund sind Corona-Ausbrüche in zwei Pflegeeinrichtungen für Senioren. In der gesamten Region Hannover mit ihren fast 1,16 Millionen Einwohnern haben sich in den vergangenen 24 Stunden 232 Menschen mit dem Virus angesteckt.

