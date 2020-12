Corona in Uetze: 16 Neuinfektionen innerhalb einer Woche

Uetze

Der Meldungsstau bei den Corona-Zahlen löst sich langsam auf: Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag, 29. Dezember, mitteilt, sind in den vergangenen sieben Tagen 16 Menschen in Uetze positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet worden. Der Anstieg ist laut Regionssprecher Christoph Borschel nicht auf einen Corona-Ausbruch in einem Pflege- oder Seniorenheim oder einem Unternehmen in Uetze zurückzuführen, sondern sei den geänderten Arbeitsabläufen in den Laboren während der Feiertage geschuldet.

Am Montag, 28. Dezember, war für Uetze nur zwei neue Fälle gemeldet worden. Am heutigen Dienstag kam dann die Mitteilung, dass es 14 weitere akut Infizierte gibt. Damit steigt die Zahl der Uetzer, die sich seit Pandemiebeginn mit dem Virus infiziert haben, auf 239. 39 Menschen gelten als akut infiziert. Sieben Menschen aus Uetze sind an oder mit Covid-19 gestorben, der letzte Mitte Oktober.

Inzidenzwert sinkt regionsweit

Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 68, vor dem Weihnachtsfest betrug er 140,9. Auch in Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist die Sieben-Tage-Inzidenz rückläufig, am 29. Dezember liegt sie bei 66,6, nach 79,3 am Vortag. Allerdings ist ein weiterer Burgdorfer gestorben, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Burgdorf auf drei. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt am Dienstag 126 aktiv Infizierte und eine Inzidenz von 99,9, vor den Weihnachtstagen lag dieser Wert bei 193. Seit dem 22. Dezember haben sich in Lehrte weitere 15 Menschen mit dem Virus infiziert.

Die Inzidenz in der Region liegt am 29. Dezember bei 128,9 und ist damit gesunken. Zurzeit gibt es keine Kommune in der Region, deren Inzidenzwert höher als 200 ist. Den höchsten Wert mit 195,8 hat Langenhagen, gefolgt von Garbsen mit 178,2.

Von Anette Wulf-Dettmer