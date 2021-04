Hänigsen

Mindestens acht Jugendliche haben sich am Freitagabend, 16. April, in der Feldmark südlich von Uetze-Hänigsen getroffen. Einer Frau fiel die große Gruppe auf und sie informierte die Polizei über den Verstoß gegen die Corona-Regeln. Als die Besatzung eines Streifenwagens um 19.22 Uhr am einstigen Stromhäuschen am Heimatlandweg eintraf, ergriffen fünf Personen sofort die Flucht. Sie rannten über die Feldwege in unterschiedliche Richtungen davon. Drei Jugendliche – ein 15- und ein 16-jähriges Mädchen sowie ein 19-Jähriger – trafen die Beamten jedoch in dem Häuschen an.

Dass sich im Anbau an den Trafoturm in der Feldmark öfter Jugendliche treffen, zeigen die Spuren: In den Ecken hat sich viel Müll angesammelt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das ehemalige Stromhäuschen nutzen Jugendgruppen anscheinend öfter für Treffen. Es ist mit Sitzgelegenheiten ausgestattet sowie mit leeren Getränkeflaschen und Zigarettenkippen vermüllt. „Diesen Treffpunkt kannten wir noch nicht“, sagte die Leiterin der Uetzer Polizeistation Alexandra Frost. Nun soll dort häufiger kontrolliert werden. Ein beliebter Treffpunkt in Hänigsen ist auch der Kiesteich am Böschansweg. Dort hatte die Polizei zuletzt Anfang März die Zusammenkunft von Jugendlichen aufgelöst.

In dem Stromhäuschen in der Hänigser Feldmark treffen sich Jugendliche offenbar regelmäßig, wie nicht zuletzt der Müll in allen Ecken und im Eingangsbereich zeigt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die drei Hänigser Jugendlichen in dem Stromhäuschen sollen sich laut Polizei uneinsichtig gegenüber den Ermahnungen der Beamten gezeigt haben. Auch die Mutter der 15-Jährigen – die Tochter hatte sie zum Treffpunkt gerufen – zeigte „nur in geringem Maße Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen“, berichtet die Polizei. Sie könne ja nach vollziehen, dass die Jugendlichen zunehmend unter den Corona-Beschränkungen leiden, sagte Dienststellenleiterin Frost. Doch diese müssten eingehalten werden. Gegen die beiden Mädchen und den 19-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Denn ab 14 Jahren sind Jugendliche strafmündig.

Von Anette Wulf-Dettmer