Uetze

Die Corona-Pandemie setzt den Uetzer Sportvereinen hart zu. Das wird in Gesprächen mit den Vereinsvorständen nur zu deutlich. Der neuerliche Teil-Lockdown traf die Sportler wie ein kalter Guss. Doch aufgeben kommt für die Vereine nicht infrage: Sie planen trotz der unsicheren Lage Veranstaltungen für das kommende Jahr, schieben zukunftsweisende Projekte an.

Angst, dass der Nachwuchs wegbricht

„Insgesamt ist es schwierig“, sagt Jens Voltmer, kommissarischer Vorsitzender des TSV Friesen Hänigsen. Besondere Gedanken macht er sich um den Nachwuchs. Zwar nutzten die Trainer alle Möglichkeiten, trotz des Verbots in Gruppen zu trainieren, mit ihren Mannschaften in Kontakt zu bleiben: Sie erstellten Videos, versorgten die Jüngsten mit Ausmalbildern und böten teilweise Training online oder per App an. Außerdem würden Artikel wie Mützen oder Schals gestaltet, die sowohl als Weihnachtsgeschenk taugen als auch die Bindung zum Verein festigen.

Anzeige

Doch neue Kinder und Jugendliche für den Verein zu gewinnen, sei ohne Training nahezu unmöglich, sagt Voltmer. Gedanken macht er sich auch um den Spielbetrieb, der im Handball Ende Januar wieder starten sollte. „Eigentlich müssen wir mindesten drei, vier Wochen vorher wieder trainieren, langsam Kondition aufbauen.“ Doch das sehe er angesichts des bis in den Januar hinein verlängerten Verbots für Mannschaftssport derzeit nicht.

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeit: Die Handballer des TSV Friesen Hänigsen spielen Beach-Handball. Quelle: Konstantin Klenke (Archiv)

TSV Dollbergen verliert bis zu zehn Prozent seiner Mitglieder

Die Leistungsturnerinnen trainieren zurzeit per Videoschalte, ansonsten liegt der sportliche Betrieb beim TSV Dollbergen – wie bei anderen Uetzer Vereinen auch – auf Eis. „Die soziale Komponente ist ein großer Punkt“, sagt Vereinschef Jürgen Buchholz: „Wir haben viele Singles als Mitglieder, die ihre Bekannten und Freunde nun nicht mehr wie sonst beim Training treffen können.“ Die finanziellen Belastungen, die viele durch die Pandemie erfahren, wirken sich auch auf die Zahlen des mit 850 Mitgliedern größten Vereins in Dollbergen aus. „Zwischen fünf und zehn Prozent“, beziffert Buchholz die Anzahl der Austritte seit Pandemie-Beginn.

Verein plant Projekte für die Zukunft

Nichts desto trotz hoffen Buchholz und seine Vorstandskollegen auf bessere Zeiten – und nutzen die Pause, um zukunftsweisende Projekte voranzutreiben. „Wir planen, eine neue Flutlichtanlage zu installieren“, sagt der langjährige TSV-Chef: „Das soll eigentlich im Frühjahr geschehen.“ Im Jahr 2022 soll mit Zuschüssen des regionalen Programms „e.coSport – Energetische Sportstättensanierung“ im Vereinsheim eine klimafreundliche Heizung eingebaut werden. „Die Anträge sind gestellt und bereits teilweise positiv beschieden“, berichtet Buchholz.

Sportabzeichen-Training im Sommer: Die Trainingsgruppen beim TSV Dollbergen sind kleiner und auf dem Rasen liegen im weiten Abstand Holzreifen, in denen die Sportler sich aufhalten sollen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

VfL schickt Vereinshalle in den Winterschlaf

Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns hat sich der VfL Uetze dazu entschlossen, auch seine eigene Sporthalle quasi in den Winterschlaf zu versetzen und nicht mehr zu heizen, um Energie zu sparen. „Das ist zwar schade für alle, die über andere Anbieter dort Rehasport betreiben und jetzt nicht weitermachen können“, sagt der 1. Vorsitzende Volker Paga, „aber für vier oder fünf Leute am Tag lohnt sich das nicht.“ Zudem sei die kommunalen Sporthalle auch gesperrt und so gäbe es keine Ausnahmen und damit vielleicht noch böses Blut. „Für die Wettkampfgruppen ist das natürlich verheerend“, sagt er.

Die im Sommer mit einer Uetzer Schule verabredete Kooperation hat der Verein auch erst einmal auf Eis gelegt. Das Risiko, dass Übungsleiter dadurch womöglich in Kontakt mit Corona-Infizierten geraten und sich in Quarantäne begeben müssen, könne der Verein nicht eingehen, sagt der Vorsitzende. „Das fänden deren Arbeitgeber nämlich sehr blöd.“ Im Handball habe Corona das Phänomen verschärft, dass sich nicht mehr genügend Spieler finden, um eigene Mannschaften für den Spielbetrieb zu melden. „Wir werden wohl nach Spielgemeinschaften schauen müssen“, sagt Paga.

Die Tanzshow und das Weihnachtsturnen des VfL Uetze sorgen normalerweise für ein volles Haus. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

MTV Rot-Weiß will Feier zum 111-Jährigen nachholen

Neues Spiel, neues Glück heißt es für den MTV Rot-Weiß Eltze. Der wollte in diesem Jahr sein 111-jähriges Bestehen groß feiern – mit einem Sportfest samt Schauturnen. Das war erst für den März, dann für den November geplant. Nun nimmt der Vereinsvorsitzende Sascha Lehmann den dritten Anlauf. „Es ist besser, jetzt zu planen und einen Termin festzumachen, als es erst zu versuchen, wenn es wieder geht“, sagt er.

Das Training in Eltze ist weitgehend zum Stillstand gekommen. „Der Zumba-Kurs trainiert über Twitch, und wir Fußballer diskutieren per Whatsapp, wenn die Bundesliga denn mal spielt.“ Vor Februar werde das Vereinsleben wohl auch nicht wieder in Gang kommen, mutmaßt Lehmann. In der Zwischenzeit sei aufgeräumt und aussortiert worden, was nicht mehr gebraucht werde. Immerhin ein Gutes kann er der Situation abgewinnen: „Wir können jetzt die Dinge, die wir wegen des undichten Dachs woanders aufbewahrt haben, erstmal in die Kabinen räumen. Die brauchen wir ja so schnell nicht.“

Die Modellfluggruppe Uetze plant ihren Pfingstflugtag für 2021 gleich mit einem coronatauglichen Konzept. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Modellflieger bedauern Absage der Modellausstellung

„Da wir einen Outdoor- und zudem einen Einzelsport betreiben, hatten wir relativ wenig Probleme“, sagt Sebastian Brandes, Vorsitzender der Modellfluggruppe Uetze (MFG). „Nach dem ersten Lockdown konnten wir mit Abstand und Maske auch wieder trainieren.“ Sogar eine Deutsche Meisterschaft durfte der Verein mit entsprechendem Sicherheitskonzept im Sommer ausrichten. Dass Menschen im Corona-Jahr gerne Möglichkeiten nutzen, um einem Hobby nachzugehen, machte sich bei der bemerkbar. „Wir hatten guten Zulauf“, sagt der Vereinschef.

Das Treffen der Jugendgruppe in der Olen Dorpschaule müsse hingegen ausfallen, ebenso wie die beliebte Modellausstellung im Schulzentrum. „Wir haben zwei große Veranstaltungen, die Ausstellung und den Flugtag, die uns Geld in die Vereinskassen bringen“, sagt er. Für den Flugtag zu Pfingsten haben die Planungen laut Brandes begonnen. „Wir werden ein entsprechendes Konzept erstellen und hoffen, dass wir die Veranstaltung dann auch durchführen können.“

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler