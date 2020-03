So hilft die Gemeinde Uetze örtlichen Handwerksbetrieben in der Krise

Uetze

Die Handwerker im Norden und Nordosten der Region Hannover sind in Sorge, dass die Corona-Krise auch ihre Betriebe an den Rand der Insolvenz führen könnte. So schildert Thomas Hinze von der Kreishandwerkerschaft Neustadt/ Burgdorf, die auch Betriebe in Uetze vertritt, die Lage in einem offenen Brandbrief. Anlass für Bürgermeister Werner Backeberg umgehend zu antworten – ebenfalls in einem offenen Brief.

Rechnungen werden früher als vereinbart bezahlt

Darin führt Uetzes Rathauschef detailliert auf, welche Hilfe für die lokalen Handwerksbetriebe die Gemeinde auf den Weg bringt oder schon gebracht hat. „Wir haben die Schließung der Schulen genutzt, um Sonderreinigungen und Grundreinigungen von unserem Dienstleister durchführen zu lassen.“ Des Weiteren seien die für die Osterferien geplanten Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten vorgezogen worden. Zudem würden Rechnungen für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sofort geprüft und „ohne Einhaltung von vertraglich vereinbarten Zahlungszielen umgehend an die Firmen ausgezahlt“.

Damit will die Gemeindeverwaltung einen Beitrag zur Liquidität der Betriebe leisten. Zwei große Bauprojekte hat die Gemeinde zurzeit: das neue Domizil für die Uetzer Ortsfeuerwehr sowie das Schul- und Kita-Projekt „Alles unter einem Dach“ in Dollbergen. Darüber hinaus gibt es laut Backeberg in Politik und Verwaltung Überlegungen, den ortsansässigen Firmen eine Stundung der Gewerbesteuerzahlungen zu ermöglichen.

Gärtner: Kunden verschieben Termine

Von einigen Auftragsstornierungen berichtet auch Andreas Staats vom gleichnamigen Landschafts- und Gartenbaubetrieb in Uetze. „Kunden rufen an und wollen die vereinbarten Termine nach hinten verschieben, um den Kontakt mit den Mitarbeitern zu vermeiden.“ Dabei könne gerade bei Gartenarbeit der Abstand zu den Kunden gewahrt werden.

Die Firma Elotherm in Hänigsen hat ihre Ausstellungsräume schließen müssen. „Aber alles andere läuft weiter, so gut es geht“, sagt Annette Günther, die den Sanitär- und Solaranlagen-Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang führt. Die Arbeit beim Kunden „kann man gut organisieren“, denn in den meisten Fälle werde die im Keller erledigt.

Installation von Solaranlagen boomt

Auch bei Elektro Denecke in Hänigsen ist zwar der Laden zu, doch die Arbeiten auf den Baustellen laufen weiter. „Die Privatkunden halten sich allerdings zurück“, berichte Doris Denecke. Alles was nicht unbedingt nötig sei, werde offenbar verschoben. Nur in dringenden Fällen wie etwa bei einem Stromausfall im Haus werde der Elektriker gerufen. Unbeeinflusst von den Auswirkungen der Corona-Epidemie boome die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Wohnhäusern, berichtet Denecke. Und: „Wir hoffen, dass unsere Leute gesund bleiben.“

Malermeister: Bislang hat keiner abgesagt

Matthias Lindemann vom gleichnamigen Malerfachbetrieb in Uetze will die Situation nicht dramatisieren. „Das läuft ja erst vier Wochen“, sagt er. Zudem hätten die Handwerksbetriebe der Baubranche in den zurückliegenden Jahren volle Auftragsbücher gehabt und entsprechend verdient. Derzeit habe er mit seinen Mitarbeitern vor allem in Neubauten zu tun, das erleichtere natürlich die Arbeit. „Bislang hat kein Bauherr abgesagt“, erklärt der Malermeister.

Kreishandwerkermeister Hinze fordert in seinem offenen Brief die Zusage einer finanzielle Soforthilfe für die Handwerksbetriebe. „Darüber hinaus könnten unter Einhaltung aller gebotenen Gesundheitsvorschriften zum Beispiel dringend notwendige Modernisierungsarbeiten in Schulen durchgeführt werden“, schreibt Malermeister Hinze. Dafür müssten lediglich Vergabegrenzen gelockert oder für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt werden. Der Brief endet mit dem Appell: „Geben Sie dem Handwerk, der Wirtschaftsmacht von nebenan, die Aufmerksamkeit, Achtung und Sicherheit, die es verdient.“

Von Anette Wulf-Dettmer