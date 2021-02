Uetze/Hänigsen

Die Polizei hat gegen sieben Personen Anzeige erstattet, weil sie am vergangenen Sonnabendnachmittag gegen die aktuelle Corona-Verordnung verstoßen haben. In Uetze haben die Beamten drei Jugendliche kontrolliert, die gemeinsam unterwegs waren. Dabei stellte sich heraus, dass die 16- bis 18-Jährigen in drei unterschiedlichen Haushalten leben. Das ist zurzeit nicht erlaubt. Die Regel lautet: Ein Haushalt plus maximal einer weiteren Person mit Ausnahme von Kindern bis sechs Jahre. In Hänigsen stießen die Polizisten bei ihrer Kontrollfahrt sogar auf vier Personen im Alter von 51 bis 55 Jahren, die in mehr als zwei Haushalten leben. Alle sieben Kontrollierten werden demnächst eine Bußgeldforderung erhalten.

Von Anette Wulf-Dettmer