Corona-Regeln: Zu politischen Sitzungen in Uetze dürfen maximal 20 Bürger kommen

Uetze

Für die Sitzungen der politischen Gremien in der Gemeinde Uetze gelten nach wie vor die Abstands- und Hygieneregeln. Wegen der Corona-Pandemie sei die Anzahl der Besucher auf 20 begrenzt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das gilt für die Sitzung des Hänigser Ortsrat am 16. September in der Aula der Schule am Storchennest sowie für die Sitzung der Fachausschüsse für Jugend, Familie und Soziales am 10. September, für Verkehr, Umwelt und Planung am 17. September sowie für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen am 24. September. Alle drei finden in der Agora des Schulzentrums statt.

Maskenpflicht auf dem Schulgelände

Sowohl auf dem Gelände der Hänigser Grundschule als auch auf dem des Schulzentrums in Uetze gilt Maskenpflicht. „Wir bitten, diese Verpflichtung zu Ihrem und unserem Schutz einzuhalten. Am Sitz muss die Maske nicht getragen werden“, erklärt die Gemeinde das aktuelle Prozedere. Zudem müsse jeder Besucher seinen Namen und seine Kontaktdaten eintragen. Desinfektionsmittel werde wie in den vergangenen Monaten bereitstehen.

Anzeige

Im Rat sind sogar nur zehn Besucher erlaubt

Für die Ratssitzungen am 1. und am 27. Oktober gilt eine gesonderte Regelung: Es dürfen jeweils nur zehn Bürger dabei sein, weil es sonst mit den vielen Politikern und Verwaltungsvertretern zu eng in der Agora würde.

Von Anette Wulf-Dettmer