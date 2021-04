Uetze

Die Gemeinde hat die Beschäftigen der Uetzer Kindertagesstätten und Grundschulen sowie Tagesmütter und -väter für eine dezentrale Impfaktion angemeldet. „Wir haben 324 Impfwillige gemeldet“, sagt Lucie Festersen, Personalleiterin der Gemeinde. „Registriert sind inzwischen alle. Das wurde uns bestätigt.“ Am Donnerstagnachmittag kam dann auch die Terminzusage: Geimpft werden soll am Montag und Dienstag, 19. und 20. April. Impflokal wird das Vereinsheim der Hänigser Bürgerschützen sein.

Unterdessen entspannt sich die Corona-Lage in der Gemeinde. Drei Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt der Region für Uetze. Am Donnerstag, 8. April, gelten 39 Menschen in Uetze als infiziert, das sind fünf weniger als am Mittwoch. Gleichzeitig ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 53,5 (Vortag: 77,8) gesunken. Das ist der niedrigste Wert alle 21 Regionskommunen. Für die gesamte Region liegt der Inzidenzwert am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 107,9 (Mittwoch 113,4). Inzwischen ist die Inzidenz in zwölf Gemeinden und Städten in der Region unter die 100er-Marke gesunken.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarkommunen

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätten am Sonntag, 11. April, geimpft. Der Inzidenzwert in der Stadt liegt am Donnerstag bei 101,5 (Vortag 123,7), zudem meldet das Gesundheitsamt der Region sechs Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In Lehrte sind in den vergangenen 24 Stunden 22 Menschen positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden. Die Inzidenz liegt bei 144,4 wie schon am Tag zuvor.

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sieht die Corona-Lage am Donnerstag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert für Celle von 93,8 (111,2), für Gifhorn von 120,7 (112,7) und für Peine von 95,7 (109). Niedersachsenweit liegt die Inzidenz bei 84,9 (88,9).

Von Anette Wulf-Dettmer