Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet für Uetze am Montag, 3. Mai, fünf Neuinfektionen seit Freitag. Gleichzeitig ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 97,2 (Freitag: 145,8) gefallen. Damit gehört Uetze zu den acht Regionskommunen, deren Wert am Montag unter 100 liegt. Das letzte Mal, dass Uetzes Inzidenz unter diesen Schwellenwert lag, ist Wochen her. Seit Pandemieausbruch sind – Stand 3. Mai – 16 Menschen mit Covid-19 gestorben. 686 Personen in der Gemeinde wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind 3,3 Prozent der Bevölkerung.

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte wurde das Sars-CoV2-Virus seit Beginn der Pandemie bei 4,5 Prozent der Bevölkerung nachgewiesen. Insgesamt haben sich bis Montag 2030 Menschen nachweislich infiziert, 24 davon seit vergangenen Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 155,5 (Freitag: 151). In Burgdorf ist der Wert hingegen zum Beginn der neuen Woche leicht gesunken auf 133,3 (165). Das Gesundheitsamt meldet 14 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen drei Tage. Bislang wurde das Virus bei 1033 Burgdorfern nachgewiesen, das sind 3,3 Prozent der Bevölkerung. Regionsweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 116,8 (Freitag: 145,6) zurückgegangen. Aktueller Hotspot ist Ronnenberg mit einem Wert von 201,3, gefolgt von Langenhagen mit 172,7.

So sieht es Uetze Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag folgende Inzidenzwerte: für Celle 81 (92,2), für Gifhorn 79,3 (90,1) und für Peine 122,4 (141,7). Das RKI meldet für ganz Niedersachsen einen Wert von 99,5 (106,7). Das ist der drittniedrigste Wert in Deutschland. Niedersachsens Hotspots sind Vechta mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 238,2 (280,8) und Salzgitter mit 208,1 (236,8).

Von Anette Wulf-Dettmer