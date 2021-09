Ein Familienvater aus Uetze-Hänigsen fordert, dass das Gesundheitsamt der Region Eltern schneller und fortlaufend informiert, wenn es in der Kita ihrer Kinder einen Corona-Fall gibt. „Es erschließt sich mir nicht, warum es immer noch Tage dauert, bis Informationen ausgetauscht sind.“

Corona-Fall in Hänigser Kita: Vater fordert umfassende Information für die Eltern

