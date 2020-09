Uetze

An zwei Uetzer Schulen, dem Gymnasium Unter den Eichen und der Grundschule am Katenser Weg, ist jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schulleitungen haben am Montag, als das Gesundheitsamt der Region sie informiert hatte, die betroffene Klasse und ihre Lehrkräfte nach Hause in die Isolation geschickt. Am Gymnasium ist eine fünfte, an der Grundschule eine vierte Klasse betroffen.

Insgesamt meldet das Gesundheitsamt am Montagnachmittag 37 akut mit dem Virus Infizierte in Uetze. Freitag waren es 32 gewesen. Betroffen ist vor allem ein Pflege- und Seniorenheim in der Ortschaft Uetze. Dort waren bis Freitag 22 Bewohner und Beschäftigte positiv getestet worden. Ob die Quelle für den Anstieg der Corona-Zahlen um weitere drei Fälle das Seniorenheim ist, konnte die Region am Montag nicht sagen.

Alle Tests in der Kita sind offenbar negativ

Seit dem 7. September ist zudem die Kita Buddelkiste geschlossen. Dort war bei einem Kind das Virus nachgewiesen worden. Daraufhin wurden alle Kinder und Erzieher nach Hause in die Isolation geschickt. Einige Eltern ließen ihre Kleinen noch am selben Tag bei niedergelassenen Ärzten testen. Alle diese Ergebnisse, ungefähr ein Viertel der Kinder, waren negativ. Offenbar sind auch alle anderen, von denen am Mittwoch eine Probe genommen wurden, nicht infiziert. Denn weder die Kitaleitung noch die Gemeinde wurde über positive Testergebnisse informiert.

Das Gesundheitsamt der Region wird nach eigenen Angaben von den Testlaboren nur dann informiert, wenn das Coronavirus in einer Probe nachgewiesen wurde. Wie die stellvertretende Leiterin Marlene Graf dazu mitteilt, beginnt das Gesundheitsamt mit der Fallbearbeitung ab dem Zeitpunkt, an dem ein Labor dem Amt einen neuen Corona-Fall schriftlich meldet. „Das Gesundheitsamt hat keinen Einfluss auf die Dauer des Testverfahrens und den Meldezeitpunkt“, betont Graf.

So ist der Ablauf im Gesundheitsamt

Liegt das Testergebnis schriftlich vor, werden die infizierte Person oder deren Eltern kontaktiert. Handelt es sich um ein Schul- oder ein Kita-Kind informiert das Gesundheitsamt auch die Schule oder die Kita. Gemeinsam mit der Leitung wird die Gruppe der Personen festgelegt, die in der Phase der akuten Ansteckungsgefahr im direkten und ungeschützten Kontakt mit der infizierten Person standen, das sind die K1-Kontakte.

Quarantäneverfügung kommt per Post

Schule und Kita listen alle K1-Kontakte auf. Jede dieser Personen erhält eine schriftliche Quarantäneverfügung per Post. „Es kann einige Tage dauern, bis der Brief angekommen ist“, sagt Graf. Quarantäne bedeutet 14 Tage häusliche Isolation. „Diese Zeit kann nicht verkürzt werden, auch wenn ein negatives Testergebnis vorgelegt wird“, macht Graf klar. Geschwister und Eltern müssen nicht zu Hause bleiben, sie können zur Schule und zur Arbeit geben. Zudem vermittelt das Gesundheitsamt für alle K1-Personen die vom Robert-Koch-Institut empfohlene zweifache Testung. „Dieses geschieht so schnell wie möglich.“ Allerdings könne es wegen des momentan sehr hohen Testaufkommens zu Verzögerungen kommen.

Am Montag öffnet die Buddelkiste wieder

Ob die Tests der Beschäftigten und der Kinder der Kita Buddelkiste alle negativ sind, kann nicht mit abschließender Sicherheit gesagt werden. Denn möglicherweise sind noch nicht alle Tests ausgewertet. Die Kita soll laut Rathaussprecher Andreas Fitz am Montag, 21. September, wieder öffnen. „Dann sind die 14 Tage Quarantäne um.“

Gemeinde aktiviert die Helfernetzwerke

Mit dem erneuten Corona-Ausbruch in der Gemeinde Uetze und der damit verbundenen Quarantäne für zahlreiche Einwohner sind die ehrenamtlichen Helfernetzwerke wieder aktiviert worden, berichtet Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Die Helfer erledigen Besorgungen für die Mitbürger, die ihr Grundstück oder ihre Wohnung nicht verlassen dürfen, weil das Gesundheitsamt sie in Quarantäne geschickt. „Die Helfer stehen alle noch bereit. Das ist ganz toll!“

Eine wichtige Hilfe für viele Familien in Uetze ist auch der Corona-Hilfsfonds, den die Kommune und die Kirchengemeinden zu Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufen haben. „Die Zuschüsse werden fleißig abgerufen“, sagt Tesch. Am Anfang seien die Anträge nur schleppend eingegangen, doch mit der Dauer der Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft werden die finanziellen Sorgen vieler Menschen größer, sei es weil sie seit Monaten in Kurzarbeit oder sogar arbeitslos sind.

Hilfsfonds hat schon 7400 Euro ausgezahlt

In den Hilfsfonds sind seit März 15.000 Euro eingezahlt worden, davon 2100 Euro als Grundstock von den örtlichen Kirchengemeinden, rund 13.000 Euro wurden gespendet. Ausgezahlt wurden seitdem 7400 Euro – und zwar hauptsächlich für den Kauf von Lebensmitteln. 25 Euro pro Person können innerhalb von 14 Tagen ausgezahlt werden. „In besonderen Notfällen auch mehr“, sagt die Erste Gemeinderätin. Wer Hilfe benötigt, kann beim Pastor seiner örtlichen Kirchengemeinde anrufen. Die Seelsorger nehmen die Anträge entgegen, unbürokratisch und schnell. Wer für den Fonds aufstocken will, kann seine Spende auf das Konto der Gemeinde Uetze (DE68 2505 0180 1010 4500 11) bei der Sparkasse Hannover überweisen.

Von Anette Wulf-Dettmer