Uetze

Nachdem es am Dienstag so ausgesehen hat, als ob die Corona-Welle in Uetze abflaue, hat sich die Situation am Mittwoch erneut zugespitzt. Das Gesundheitsamt der Region hat am späten Mittag bekannt gegeben, dass bei aktuell 47 Menschen in Uetze das Sars-CoV2-Virus nachgewiesen wurde. 24 Stunden zuvor waren 32 Infizierte gemeldet worden.

Verantwortlich für den sprunghaften Anstiegs ist erneut das Pflegeheim Landhaus am Storchennest in Uetze. „Dort sind zum jetzigen Zeitpunkt 28 Bewohner und elf Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert“, teilt die Region mit. In dem Heim gab es den ersten Corona-Infizierte Ende der ersten Septemberwoche.

Region: Vom Heim geht keine Gefahr aus

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien in dem Pflegeheim gewesen. Es gehe von der Einrichtung „keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus“, teilt die Region mit. Allerdings kommt der Viertklässler der Grundschule Uetze, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, aus dem Umfeld des Seniorenheims.

„Das betroffene Kind war das letzte Mal am 8. September in der Schule gewesen“, sagt Schulleiterin Karin Schulz. „Von seiner Corona-Infektion haben wir erst am Montag, 14. September, erfahren.“ Daraufhin wurden alle Klassenkameraden und zwei Lehrer, die sogenannten K1-Kontakte, sofort nach Hause geschickt. Dort müssen sie bis zum Ablauf der 14-tägigen Quarantäne so weit wie möglich isoliert bleiben. Denn für Eltern und Geschwister gilt die Quarantäne nicht, sie dürfen weiter zur Arbeit, zur Schule oder in die Kita gehen. Auch im Gymnasium sind wegen eines Corona-Falls eine fünfte Klasse und einige Lehrkräfte seit Montag in Quarantäne.

Schulklassen werden erst Donnerstag getestet

Das ist momentan eine harte Zeit für die betroffenen Familien. Das Gesundheitsamt hat die Kinder nicht nur in Stubenarrest geschickt, auch das Warten auf die Testergebnisse ist zermürbend. Bislang sind die Schulklassen und ihre Lehrer noch nicht einmal getestet worden. Das soll erst am Donnerstag, 17. September, geschehen. Ein mobiles Testteam kommt dafür nach Uetze. Die Ergebnisse werden in dieser Woche voraussichtlich nicht mehr vorliegen. Das Gesundheitsamt nimmt nach eigenen Angaben sowieso nur Kontakt zu Eltern auf, wenn das Ergebnis des Kindes positiv sein sollte. „Ein negatives Ergebnis wird nicht mitgeteilt.“

Schulleiterin Schulz geht bislang davon aus, dass die vierte Klasse ab 22. oder 23. September wieder zum Unterricht kommen kann. „Denn die Quarantänezeit wird gerechnet vom Zeitpunkt des letzten Kontakts mit einem Infizierten, und das war der 8. September.“ Die Gefahr, dass Schüler anderer Klassen während des Unterrichts infiziert wurden, sei gering. „Denn wir hatten von vornherein jede Klasse als eigenen Gruppe eingeteilt und keine jahrgangsübergreifenden Kohorten gebildet.“

Kita Buddelkiste kann wieder öffnen

Feststeht jetzt auch, dass alle Tests der Buddelkisten-Kinder und der dort Beschäftigten negativ sind. Die Gemeinde hatte die Kita am 7. September geschlossen, nachdem bei einem Kind das Corona-Virus nachgewiesen worden war. Deshalb steht der geplanten Wiedereröffnung am Montag, 21. September, derzeit nichts im Wege.

Sieben-Tage-Inzidenz gilt nur für gesamte Region Hannover

Stärkere Kontaktbeschränkungen erachtet die Region derzeit nicht für notwendig. Dabei hat die 20.600-Einwohner-Kommune die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 akuten Corona-Fällen auf 100.000 Einwohner seit mehr als sieben Tagen überschritten. Die Region teilt dazu mit: „Diese Sieben-Tage-Inzidenz bezieht sich nicht auf einzelne Kommunen, sondern auf die gesamte Region Hannover. Diese liegt zum heutigen Zeitpunkt bei 24.1.“ Die Grenze von 50 ist in der Region mit ihren rund 1,15 Millionen Einwohnern erst erreicht, wenn bei mindestens 575 Menschen gleichzeitig das Virus nachgewiesen wurde – und das über einen Zeitraum von sieben Tagen.

Von Anette Wulf-Dettmer