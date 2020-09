Corona-Ausbruch in Uetzer Seniorenheim: Elf Menschen positiv getestet

Uetze

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Mittwochmittag 19 Corona-Infizierte für Uetze gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag, als die Statistik acht aktuell positiv Getestete aufführte. Damit ist in der 20.600-Einwohner-Gemeinde der Grenzwert von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner überschritten. „Wir müssen gucken, wie sich das in den nächsten sieben Tagen entwickelt“, sagte Bürgermeister Werner Backeberg am Mittwochnachmittag.

Bleiben die Zahlen so hoch oder steigen sie sogar noch, wird es vermutlich wieder stärkere Einschränkungen für das öffentliche und private Leben in der Gemeinde geben. Am Donnerstag wird sich laut Erster Gemeinderätin Ursula Tesch der Krisenstab treffen. „Es soll örtlich und regional reagiert werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden“, sagte sie.

Die elf neuen Corona-Fälle sind alle in einem Alten- und Pflegeheim in der Ortschaft Uetze aufgetreten. Die Mühle Amme teilte auf Nachruf mit, dass es bei ihnen keinen Corona-Ausbruch gebe. Die Einrichtung Fips war am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen. Im Landhaus Am Storchennest teilte ein Mitarbeiter mit, dass er dazu keine Auskunft geben dürfe und die Leitung nicht im Hause sei.

Mitarbeiter des Gesundheitsamts im Heim

Als Ende vergangener Woche ein Corona-Fall in einem Uetzer Seniorenheim gemeldet wurde, seien die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sofort aktiv geworden und hätten alle Personen getestet, die im engen Kontakt zum erkrankten Bewohner stehen, berichtete Regionssprecher Christoph Borschel am Mittwochnachmittag auf Anfrage. „Als elf von ihnen positiv getestet wurden, waren die Mitarbeiter heute noch einmal vor Ort und haben weitere Tests gemacht.“ Gesundheitsamt und Pflegeeinrichtung stünden im ständigen Kontakt, um zu verhindern, dass sich der Sars-CoV2-Erreger weiter ausbreiten könne. Die positiv getesteten Bewohner hätten keine massiven Corona-Symptome gezeigt, ohne Test wäen die Infizierten nicht aufgefallen, sagte Borschel.

Kita-Kinder sind am Mittwoch getestet worden

Die Testergebnisse für Kinder und Betreuer der Kita Buddelkiste werden frühestens am Donnerstagnachmittag vorliegen. Die Gemeinde hatte die Kindertagesstätte mit 100 Plätzen am Montag geschlossen, nachdem das Gesundheitsamt mitgeteilt hatte, dass ein Kind positiv auf Corona getestet worden sei. Die Kinder und Erzieher wurden nach Hause geschickt mit der Aufforderung daheim zu bleiben. Das Gesundheitsamt würde sich bei ihnen melden und einen Termin für den Corona-Test nennen.

Das geschah auch: Die Eltern sollten sich mit ihren kleinen Kindern am Dienstag um 19 Uhr in der Teststation im rund 40 Kilometer entfernten Ronnenberg melden. „Das ging gar nicht“, sagte Bürgermeister Backeberg. Er habe sofort Kontakt zur Gesundheitsreferentin der Region aufgenommen. Gemeinsam sei man überein gekommen, dass die Testung vor Ort geschehen musste – „und zwar zeitnah“.

Das ist inzwischen geschehen. Die Johanniter haben am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr alle Kinder und Erzieherinnen getestet. „Das Kita-Team hat mir berichtet, dass die Zusammenarbeit mit den Johannitern super gewesen sei“, sagte Gemeinderätin Tesch. „In 24 Stunden soll das Ergebnis vorliegen.“ Um schnell Gewissheit zu haben, haben laut Bürgermeister einige Eltern sich und ihre Kinder bei örtlichen Ärzten testen lassen. „Die Tests sind alle negativ“, sagte Backeberg.

Insgesamt ist die Zahl der Corona-Infizierten in der Region in den vergangenen 24 Stunden um 33 gestiegen. Am stärksten betroffen sind um Umland Uetze und Laatzen mit jeweils 19 Neuinfizierten, es folgen Langenhagen mit 16, Garbsen und Wunstorf mit je 14 sowie Lehrte mit 13. Für Burgdorf werden zwei akute Fälle gemeldet.

