In ihrer Feierstunde zum Tag der deutschen Einheit wollen die Christdemokraten in Uetze ein angesichts der Corona-Krise wieder aktuelles Thema aufgreifen: Es geht um die Frage, ob der Föderalismus – und damit die Bundesländer – ein Auslauf- oder ein Zukunftsmodell ist.

Christdemokraten feiern Tag der Einheit an der Friedenseiche in Uetze

