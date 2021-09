Hänigsen

Einen so höflichen jungen Mann auf der Anklagebank erlebt Strafrichterin Stephanie Rohe auch nicht alle Tage im Gerichtssaal. Schon gar nicht, wenn die Staatsanwaltschaft Nötigung im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte anklagt – also Taten, die eher für einen Rowdy sprechen. Am Ende der Beweisaufnahme blieb denn auch nicht viel übrig von der Anklage: Eine Nötigung hatte es gar nie gegeben. Und die nicht gerade vorbildlichen Umgangsformen, die der Angeklagte in jener Augustnacht vor einem Jahr gegenüber Polizeibeamten gezeigt hatte, schienen eher einem Missverständnis geschuldet gewesen zu sein.

Viele Autofahrer sind zu schnell

Der Reihe nach: Die Liegnitzer Straße in Hänigsen ist lang und abschüssig. In dem Wohngebiet gilt Tempo 30. Daran halten sich, wenn man den Anliegern glaubt, nur wenige Autofahrer. Im August vergangenen Jahres kam also der Angeklagte in seinem Peugeot mit einem Freund auf dem Beifahrersitz vom Irenensee und fuhr die Liegnitzer Straße zu schnell hinunter. Eine Mutter, deren Kind auf der anderen Straßenseite mit einer Freundin spielte, sah das. Sie machte einen warnenden Schritt auf die Straße, rief laut „Tempo 30“ und zeigte das Geschwindigkeitsgebot auch noch mit der Hand an.

Richtig ärgerlich wurde die Frau, als der Autofahrer danach noch schneller fuhr, wie sie im Zeugenstand aussagte. Ihr Freund hörte das Geschrei, lief hinter dem Auto her, bis es anhielt, weil sich ein weiterer Anwohner ihm in den Weg gestellt hatte. Es kam zum Streit. Dabei fielen unschöne Worte – in beide Richtungen. Der Freund wollte eine Alkoholfahne aus dem offenen Autofenster gerochen haben. Man ging schließlich uneins seiner Wege.

Der Peugeot-Fahrer fuhr zu seiner Freundin und ließ dort den Abend so zünftig ausklingen, dass er hinterher nicht mehr fahrtüchtig war. Der Vater seiner Freundin fuhr sein Auto heim. Er selbst stieg bei seiner Freundin ins Fahrzeug, die ihn nach Hause brachte. Dort tauchte prompt die Polizei auf. Die Anwohner der Liegnitzer Straße hatten Anzeige erstattet.

Richterin macht einen friedenstiftenden Vorschlag

Mit den Polizisten kam der jetzt stark alkoholisierte Autofahrer auf keinen grünen Zweig. Erst wollte er seine Personalien nicht herausrücken. Als er sich doch entschloss, seinen Ausweis aus der Wohnung zu holen, wollte er die Beamten nicht mit hineinlassen. Er wähnte sich im Recht, weil die Polizei in TV-Krimis doch immer einen Durchsuchungsbefehl braucht, lautete seine Begründung gegenüber der Richterin.

Also pfefferte er den Polizisten die Tür vor der Nase zu, was misslang, weil diese ihre stahlkappenverstärkten Schuhe in den Türrahmen stellten. Die Polizei fühlte sich angegriffen und fertigte eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung. Verletzt worden war freilich niemand, wie die Polizisten im Zeugenstand einräumten.

Führerschein acht Monate lang eingezogen

Am Ende musste der Autofahrer mit aufs Revier, dort Blutproben abgeben, anhand derer sich berechnen ließ, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Liegnitzer Straße trocken gewesen war. Dennoch musste der junge Mann geschlagene acht Monate lang warten, bis er seinen sichergestellten Führerschein zurückerhielt.

Richterin Rohe zeigte sich von den Ermittlungen denn auch wenig erbaut. Die Nötigung hatte es nicht gegeben. Betrunken war der Angeklagte nicht gefahren. Was blieb, war sein Zuwidersetzen gegen die Maßnahmen der Polizei. Allerdings auch das inakzeptabel lange Einbehalten des Führerscheins.

Die Richterin machte also einen friedenstiftenden Vorschlag: Sollte der Angeklagte wegen der Führerscheinsache auf Schadensersatzansprüche gegen das Land verzichten, könne sie das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einstellen. Der junge Mann, der sich bei den Anliegern ebenso wie bei den Polizisten in aller Form entschuldigte, schlug nach kurzer Beratung mit seinem Anwalt ein. Damit war der Rechtsfrieden wieder hergestellt.

Von Joachim Dege