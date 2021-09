Dedenhausen

Mit 63 Jahren gehen andere schon mal in den Vorruhestand. Nicht Karin Lawrenz. Die Diakonin tritt bei der Kommunalwahl für die Grünen in der Gemeinde Uetze auf Listenplatz eins an. Sie will in den Rat.

Lawrenz wohnt im beschaulichen Dedenhausen. Dort steht das Miteinander hoch im Kurs. Auf der Terrasse in ihrem Garten trifft sie am Wahltag mit Freunden und Weggefährten zum Kaffeetrinken zusammen, redet übers Dorf und was es braucht, damit es sich dort noch besser leben lässt. Den Frankfurter Kranz, den sie auftischt, hat sie selbst gebacken. Das könne jemand halt, der wie sie auf dem Dorf groß geworden sei, sagt sie in aller Bescheidenheit, als ein Gast an der Kaffeetafel ihr Gebäck lobt.

Lawrenz stammt aus Bennien im Landkreis Osnabrück, klärt sie auf. „Sieben Bauernhöfe – ein Leben wie in Bullerbü“. Der Vater stirbt früh. Sie ist 13 Jahre alt. Schon als Schülerin ist sie ein politisch denkender Mensch. Unvergessen ist der Moment, als die Direktorin sie zu sich zitiert, weil sie auf dem Schulgelände für alle sichtbar einen Willy-Brandt-Sticker trägt und so ihre Gesinnung preisgibt.

Der Widerstand gegen die Atomkraft und das geplante Endlager in Gorleben politisieren sie zusätzlich. „Ich habe noch heute die Quittung einer Spende für die Republik Freies Wendland.“ Stand sie anfangs – ohne Parteizugehörigkeit – den Sozialdemokraten nahe, änderte sich das, als Gerhard Schröder die Hartz-IV-Gesetze durchpaukte. Heute ist sie eine Grüne.

Wie kommt es, dass sich jemand mit 63 Jahren erstmals um ein Ratsmandat bewirbt? Noch dazu jemand, der wie Lawrenz für die Kirche arbeitet, wo der Umgangston spürbar pfleglicher ist als in der bisweilen rauen Kommunalpolitik? „Ich bin jetzt so weit“, lautet Lawrenz’ entwaffnende Antwort. Mit einem Mandat habe sie schon länger geliebäugelt. Nun traue sie sich zu, auch mal einstecken zu müssen, sagt die zweifache Mutter.

Auch am Wahlsonntag arbeitet die Kandidatin

Alle, die sich aufstellen ließen, wollten doch nur das Beste für ihre Orte und die Gemeinde, sagt sie über politische Mitstreiter wie Mitbewerber. Was allerdings der Einzelne jeweils für das Beste hält, unterscheide sich. Ihr sei an sozialer Gerechtigkeit gelegen. Lawrenz will die Benachteiligten in den Blick nehmen und ihnen Chancen eröffnen. Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Erhaltung der Lebensgrundlagen. Den Grünen habe sie sich angeschlossen, weil die das Thema Ökologie aus ihrer Sicht am konsequentesten vertreten.

Als Diakonin – Lawrenz hat in Hannover Religionswissenschaft studiert und ist Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises Burgdorf – bringt sie für ihr politisches Engagement ein stabiles berufliches Fundament mit. Sie ist gut vernetzt im Dorf wie in der Gemeinde. „Wie die Spinne im Netz“, beschreibt es etwa Matthias Kröger von der Zukunftswerkstatt Dedenhausen.

Tatsächlich trifft Lawrenz, die noch vormittags an der Gestaltung eines Radiogottesdienstes in Burgdorf mitwirkt, am Wahlsonntagnachmittag mit Wolfgang Tannenberg und Ulf Wucherpfennig von der Bürgerinitiative Umwelt Uetze zusammen. Sie lässt sich über den Hänigser Widerstand gegen die vom K+S-Konzern geplante Kalihaldendeponie in Wathlingen ins Bild setzen. Auch die Verkehrsprobleme im Hänigser Ortsteil Riedel bespricht sie mit den Aktivisten. Was für die Uetzer Kommunalpolitik dabei herausspringt, kommt noch auf.

Nervös? Nein, das sei sie nicht, beteuert sie. Auch wenn es ihr erster Wahlkampf gewesen sei. Als Listenanführerin rechnet sie fest mit einem Mandat. Drei sollen es schon wieder sein für die Grünen, „fünf wären schön“. Und dann fährt Lawrenz wieder heim nach Dedenhausen, um im Kindergarten selbst zu wählen. „Na, wie ist die Wahlbeteiligung?“, erkundigt sie sich bei den Wahlhelfern – „Gut, wie immer in Dedenhausen“, bekommt sie zur Antwort.

Wer die Wahl hat: Karin Lawrenz hat ihre Kreuze gemacht und wirft ihre Wahlzettel in die Urnen. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege